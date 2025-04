Hokejisti Sija Acronija Jesenic bodo v soboto začeli zadnje dejanje končnice regionalnega tekmovanja. V alpski ligi bodo v finalu igrali z avstrijskim Zell am Seejem, ki ga s trenerske klopi vodi nekdanji član Jesenic Marcel Rodman. Železarji so v finalu tretjič (2022), lovijo pa drugi naslov po letu 2023.

Na poti do finala so imeli navidez lahko pot, s 4:0 v zmagah so odpravili lanske zmagovalce iz Rittna, a na kar treh od štirih tekem so odločali podaljški. Tudi na četrti, ko je z golom v 86. minuti Olli Valtola poskrbel za 4:3.

V rednem delu so imeli izjemno priložnost, da dokončajo delo že po 60 minutah. V zadnji tretjini so namreč dosegli dva gola v razmaku dobre minute (Valtola, Tjaš Lesničar), a so potem s preveč obrambno igro dovolili tekmecem, da so se vrnili. Ritten je gol za znižanje dosegel v 57. minuti, le 66 sekund pozneje pa izenačil.

V polfinalu so Ritten premagali s 4:0 v zmagah, a kar na treh tekmah je odločal podaljšek. Foto: Grega Valančič Pred tem so Jeseničani na prvi tekmi v gosteh prav tako slavili šele v drugem podaljšku z golom Luca Slivnika v 83. minuti, na prvi domači so zmagali po rednem delu, a spet tesno s 3:2, na tretji je bil izid 4:3 spet po podaljšku, takrat je zadel Ožbe Šlibar v 66. minuti.

Za nekaj sicer slabe tolažbe je za Ritten poskrbel Ethan Szypula, ki je dosegel dva gola in tako s 102 točkama kot prvi hokejist v alpski ligi presegel mejo sto točk v sezoni.

"Držali se bomo svoje igre, pripravljeni smo nanje"

"Ta serija je bila, ne glede na to, da je bila zmaga gladka s 4:0, zelo izenačena. Mislim, da trije podaljški govorijo zase. V vsakem smo pokazali fizično pripravljenost in obrnili v svoj prid," je po končanem polfinalu za spletno stran kluba dejal Jaša Jenko. "Držali se bomo svoje igre, pripravljeni smo nanje. Pogledali bomo video, pogledali, kje so njihove nevarnosti in igrali svoj hokej," je v napovedi finala še dodal Jenko. "Držali se bomo svoje igre, pripravljeni smo nanje." Foto: Aleš Fevžer

Tekmec železarjev Zell am See je prva avstrijska ekipa v finalu drugega najmočnejšega regionalnega tekmovanja. Tako kot Jeseničani so tudi Avstrijci, ki jih kot glavni trener vodi Marcel Rodman, v končnici pa zanj igra Aljaž Predan, v polfinalu z "metlo" odpravili Vipiteno, v končnici pa sploh še ne poznajo poraza, saj so v četrtfinalu premagali Bregenzerwald prav tako s 4:0 v zmagah. V četrtfinalu so Jeseničani Cortino ugnali s 4:1.

Zell am See je sicer tudi prepričljivo dobil drugi del tekmovanja v skupini master.

V dosedanjem delu sezone sta finalista odigrala pet tekem, uspešnejši so Avstrijci, ki so štirikrat zmagali (4:1, 3:2, 4:3 po podaljšku, 4:2); edino zmago so železarji dosegli konec decembra s 4:2.

Finalnega tekmeca Jeseničanov s trenerske klopi vodi Marcel Rodman. Foto: www.alesfevzer.com

Na štiri zmage

V finalu ekipi igrata na štiri zmage. Serija se bo začela v soboto na terenu avstrijske ekipe, v torek, 8. aprila bo prvi dvoboj v Podmežakli, naslednja tekma v Avstriji bo 10. aprila, druga domača pa Jeseničane čaka v nedeljo, 13. aprila. Če zmagovalec ne bo znan po štirih tekmah, pa so termini še 15., 17. in 19. april.

V drugi polovici aprila še državno prvenstvo

Za slovensko ekipo pa nato sezone še ne bo konec. Jeseničane po koncu alpske lige čaka finale državnega prvenstva, v katerem se bodo merili s starimi tekmeci iz Ljubljane. Kot so sporočili iz Hokejske zveze Slovenije, so določili možne datume finala, ki so odvisni od nastopov Jesenic v finalu alpske lige. Če bo v slednjem štiri, pet ali šest tekem, se bo domači finale začel 20. aprila v Ljubljani, nadaljeval pa 22. aprila na Jesenicah. Morebitna tretja tekma bo 25. aprila v Ljubljani.

Po koncu alpskega finala jih čaka še finale državnega prvenstva. Foto: Grega Valančič

V primeru sedme tekme finala AHL pa se bo finale začel v torek, 22. aprila v Ljubljani, nadaljeval 25. aprila na Jesenicah, morebitna tretja tekma pa bo spet v Ljubljani 27. aprila.