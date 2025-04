Jeseničani po podaljšku v veliki finale

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so na domačem ledu v Podmežakli dobili še četrto tekmo polfinala Alpske lige, a je bil tudi ta spopad z Rittnom napet in izenačen. Železarji so zmagali šele po podaljšku s 4:3 in se uvrstili v finale. V tem se bodo pomerili z Zell am Seejem trenerja Marcela Rodmana, ki je v drugem polfinalu s 4:0 v zmagah izločil Vipiteno.

Vse štiri polfinalne tekme med Jeseničani in Rittnom so bil napete in vse so se končale z le golom razlike, na treh je o zmagovalcu odločal podaljšek, tudi na zadnji četrti, ki so jo železarji dobili s 4:3. Varovanci finskega trenerja Nika Eronena so se brez poraza, "z metlo" uvrstili v finale.

Foto: Grega Valančič

Po prvih dvajsetih minutah torkove četrte tekme v Podmežakli golov ni bilo, v 13. minuti druge tretjine pa so železarji prišli do vodstva, ko je po podajah Maksa Selana in Erika Svetine mrežo Colina Furlonga zatresel Tjaš Lesničar. Na odmor pa sta ekipi odšli poravnano, za izenačenje je namreč v 37. minuti poskrbel Ethan Szypula. V zadnji tretjini pa se je domačim odprlo, v 54, minuti je za novo vodstvo poskrbel Olli Valtola, 24 sekund kasneje je še drugi gol na tekmi zabil Lesničar. A prednost s 3:1 ni bila dovolj, Ritten je spet odgovoril in v dobri minuti z zadetkoma Simona Kostnerja (57.) in Szypule (58.) izenačil. Pri 3:3 je ostalo do konca rednega dela tekme, šele v podaljšku, v 86. minuti tekme pa je za zmago domačih poskrbel Valtola.

Foto: Grega Valančič

Jeseničani so bili agresivnejši v prvih dveh tretjinah tekme, ko je bilo razmerje v strelih 26:12, nato so pobudo prevzelo gostje, v tretji tretjini domače nadstreljali s 13:6, v podaljšku pa celo z 20:7, a so bili železarji bolj učinkoviti. Žan Us je zbral 42 obramb, Furlong na drugi strani je ubranil 35 strelov Jeseničanov.

V drugem polfinalnem paru je s 4:0 zmagal Zell am See, ki ga s trenerskega stolčka vodi Marcel Rodman. Na današnji četrti tekmi serije proti Vipitenu so Rodmanovi zmagali s 3:0, vsi zadetki pa so padli med 55. in 58. minuto tekme.

Finale se bo začel v soboto v Zell am Seeju, moštvi igrata na štiri zmage.

Alpska liga, polfinale, četrti tekmi

Torek, 1. april:

