Jeseničani pred domačimi navijači do vodstva v seriji

Hokejisti Jesenic v polfinalu Alpske lige proti Rittnu vodijo že z 2:0 v zmagah. V torek so v gosteh zmagali šele po podaljšku z 2:1, danes pa so v domači Podmežakli vprašanje zmagovalca rešili že v rednem delu tekme. Zmagali so s 3:2. V drugem polfinalu Zell am See Marcela Rodmana z 1:0 v zmagah vodi proti ekipi Wipptal Broncos Weihenstephan.

Jeseničani so pred domačimi navijači prednost v polfinalni seriji z Rittnom povišali na dve zmagi. Doma v letošnji končnici Alpske lige ne izgubljajo, v četrtfinalu so bili v Podmežakli trikrat boljši od Cortine, ki so jo izločili s 4:1 v zmagah.

Že v sedmi minuti tekme v Podmežakli si je gostujoči čuvaj mreže Colin Furlong pred svojimi vrati privoščil napako, kar so domači hitro kaznovali z vodstvo 1:1. Podajalca pri prvem zadetku večera sta bila Jaka Šturm in Žiga Urukalo, strelec pa finski napadalec železarjev Santeri Sillanpää. V 15. minuti je bil nekoliko nezbran tudi domači vratar Žan Us, ki ga je s strelom z modre črte presenetil Sebastiano Soracreppa in poskrbel za izenačenje na 1:1.

V 33. minuti so železarji spet vodili, po podaji Luca Slivnika je mrežo Rittna zatresel Jaša Jenko. V 48. minuti se je z imenitno solo akcijo izkazal Luc Slivnik, tekmecem v nevtralni tretjini ukradel plošček, zadrsal pred vrata Rittna in hladnokrvno zabil za vodstvo domačih s 3:1. A gostje se niso predali, v 54. minuti so izkoristili izključitev Tjaša Lesničarja in Ožbeta Šlibarja ter z igralcem več na ledu (sami so imeli na kazenski klopi Simona Kostnerja) zunižali zaostanek. Drugi gol za Ritten je zabil Marco Insam. Železarji so zdržali do konca tekme in se veselili še druge zmage v seriji.

Tretji tekmi polfinala bosta v soboto, 29. marca.

Alpska liga, polfinale, drugi tekmi:

Četrtek, 27. marec:

Preberite še: