Jeseničani po hudi bitki do prednosti v polfinalu Alpske lige

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so začeli polfinale alpske lige, v katerem se na štiri zmage borijo z branilcem naslova Rittnom. Uvodna tekma je bila odigrana v Italiji, železarji pa so se po hudi bitki in zmagi z 2:1 po podaljšku za korak približali glavnemu cilju, to je uvrstitvi v finale. V drugem polfinalu je Zell am See Marcela Rodmana s 3:1 premagal Wipptal Broncos Weihenstephan.

V boju za lovoriko alpske lige so ostala še štiri moštva, tudi slovenski predstavnik HDD Sij Acroni Jesenice. Železarji so v četrtfinalu po petih tekmah s 4:1 v zmagah izločili Cortino in si zagotovili polfinalno vstopnico. Na tekmeca so morali počakati prav do odločilne sedme, sobotne tekme, na kateri je branilec naslova Ritten strl odpor Merana in napredoval kot zadnji. V polfinalu se Ritten meri prav z Jeseničani. Gre za obračun prvakov zadnjih dveh sezon – železarji so slavili leta 2023, ko so v polfinalu izločili prav zdajšnjega tekmeca, italijanska zasedba pa lani.

Kluba se v končnici merita tretjič, prav vedno sta si naproti stala v polfinalu, leta 2018 je bil uspešen Ritten, v letih 2022 in 2023 pa Jeseničani.

V prvi tretjini spopada v Ritten Areni golov ni bilo, v vratih gostov z Gorenjske pa je bil Žan Us nadvse zanesljiv. V drugi tretjini pa so železarji le prišli do vodstva. Zanj je v 29. minuti po podaji Jake Šturma poskrbel finski napadalec Olli Valtola. Veselje Jenesičanov je bilo kratko, že v 34. minute je za izenačenje poskrbel Simon Kostner. Pri neodločenih 1:1 je ostalo vse do izteka rednega časa, zato moštvi igrata podaljšek. V 83. minuti je za zmago gostov poskrbel Luc Slivnik, Jeseničani so imeli na ledu igralca več, podaji pa sta prispevala Jaša Jenko in Maks Selan. Junak tekme je bil jeseniški vratar Us, ki je ustavil 55 strelov na svoja vrata. Jeseničani so na gol Colina Keitha Furlonga sprožili 34 strelov.

Druga tekma, prva domača, bo v četrtek ob 19. uri v dvorani Podmežakla.

Zell am See Marcela Rodman, ki je bil v prvem delu prvi, se za finale meri z Wipptal Broncos Weihenstephan. Foto: www.alesfevzer.com

V drugem polfinalnem paru je Zell am See, ki ga s trenerske klopi vodi slovenski trener Marcel Rodman, s 3:1 premagal Wipptal Broncos Weihenstephan. Domači so povedli v 35. minuti z golom Maximiliana Wilfana, pri katerem je s podajo sodeloval tudi Aljaž Predan. Nicklas Huard je d 39. minuti povišal vodstvo, 2:0 pa je ostalo vse do 58. minute tekme, ko je za goste zadel Paul Eisendle. Huard je 12 sekund pred koncem tekme v prazno mrežo pospravil še drugi plošček za končno zmago s 3:1 in vodstvo v seriji z 1:0 v zmagah.

Rodmanovi so v četrtfinalu s 4:0 izločili Bregenzerwald, Vipiteno pa je bil brez poraza boljši od Kitzbühela.

Alpska liga, polfinale, prvi tekmi:

Torek, 25. marec:

Preberite še: