Jeseničani čakajo nasprotnika

Na sporedu je zadnja tekma četrtfinala Alpske lige med branilcem naslova Rittnom in Meranom. Po tej bo znan še zadnji polfinalist in tekmec slovenskega predstavnika HDD Sij Acroni Jesenice, ki je v četrtfinalu s 4:1 v zmagah izločil Cortino. V polfinalu, ki se bo začel v torek, sta poleg železarjev že Zell am See in Vipiteno.