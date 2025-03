Bodo Jeseničani doma izkoristili drugi zaključni plošček za polfinale?

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice bodo ob 19. uri na domačem ledu v dvorani Podmežakla začeli peto četrtfinalno tekmo Alpske lige proti Cortini. Jeseničani v seriji na štiri zmage vodijo s 3:1, v soboto so imeli prvo priložnost za preboj v polfinale, a je v Italiji niso izkoristili. Bodo izkoristili današnjo? Zvečer si lahko polfinalno vstopnico priigra tudi branilec naslova Ritten, medtem ko sta si jo Zell am See in Vipiteno že priigrala.