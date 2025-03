Jeseničani lahko na stežaj odprejo vrata polfinala

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice bodo ob 19. uri na domačem ledu odigrali tretjo četrtfinalno tekmo Alpske lige proti Cortini. Železarji v četrtfinalni seriji na štiri zmage vodijo z 2:0. Z večerno zmago bi na stežaj odprli vrata napredovanja v polfinale. Z 2:0 v zmagan vodijo tudi Zell am See Marcela Rodmana, branilec naslova Ritten in Vipiteno.