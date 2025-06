Tako kot v prejšnji sezoni bo tudi v novi sezoni sodelovalo 13 ekip, poslovili so se Celjani, znova pa bo svojega predstavnika imel Asiago. Vsako od moštev bo v rednem delu odigralo 36 tekem, tri tekme proti vsakemu od 12 nasprotnikov.

Prvih pet si bo po rednem delu že zagotovilo končnico, a še preden bi se začel četrtfinale, bodo v t. i. Master Roundu igrali med seboj za čim boljši izhodiščni položaj za končnico. Prvouvrščeni bo v Master Round, v katerem jih čaka osem tekem, prenesel štiri točke, drugi tri, tretji dve, četrti pa eno.

Ekipe, ki bodo redni del končale med šestim in 13. mestom, se bodo nato merile v dveh kvalifikacijskih skupinah. Najboljše tri iz vsake kvalifikacijske skupine bodo nato napredovale v predkončnico, v kateri se bodo udarile za tri preostale četrtfinalne vstopnice.

Naslov prvaka bo branil Zell am See. Foto: Aleš Fevžer

Četrtfinale se bo začel 10. marca, igrali pa bodo na štiri zmage. Tudi v polfinalu (predviden začetek 26. marca) in finalu, ki se bo predvidoma začel 11. aprila 2026, bodo igrali na štiri zmage. Prvak bo znan najpozneje 26. aprila prihodnje leto.

Naslov prvaka bo branil avstrijski Zell am See, ki ga je do lovorike vodil Marcel Rodman. Nekdanji hokejist bo tudi v prihodnji sezoni glavni trener avstrijske zasedbe.

Zell am See je v finalu igral s slovenskim predstavnikom HDD Sij Acroni Jesenice, ki je pretekli teden obelodanil, da jih je družba SIJ Acroni, ki je del Skupine SIJ, obvestila o prekinitvi sponzorskega sodelovanja. Dodali so, da bodo v novo sezono vstopili z osveženim vodstvom, "ki mu bo s svežim zagonom uspelo slediti uspehom ekipe in bo klubu pomagalo vzpostaviti jasno vizijo ter ustrezno organizacijo in stabilnost v finančnem poslovanju", hkrati pa bodo še naprej nastopali v Alpski ligi.