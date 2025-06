Še en slovenski najstnik odhaja na kaljenje v tujino. 19-letni Žan Špari Leben, ki je zadnji dve sezoni igral za Jesenice, pred tem pa za Slavijo, bo v prihodnjem tekmovalnem obdobju igral v North American Hockey League.

V mladinski severnoameriški ligi bo branil barve Aberdeen Wings.

Špari Leben, sicer član reprezentančne selekcije do 20 let, je na 19 tekmah rednega dela Alpske lige v zadnji sezoni dosegel dva gola in tri asistence, na državnem prvenstvu pa na šestih tekmah dosegel gol in dve asistenci.