Jeseničani začenjajo končnico

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice končnico Alpske lige začenjajo na domačem ledu. Železarji se bodo v četrtfinalu merili s Cortino, uvodni dvoboj pa se bo v dvorani Podmežakla začel ob 18. uri. Preostali četrtfinalni pari so: Zell am See – Bregenzerwald, Ritten – Merano in Kitzbühel – Vipiteno. Moštva v četrtfinalu igrajo na štiri zmage.