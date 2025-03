Dan D za Celjane: končnica ali konec sezone?

Pred hokejisti HK RST-Pellet Celje je odločilna tretja tekma dodatnih kvalifikacij za preboj v četrtfinale Alpske lige. V teh se merijo z Vipitenom, ki bo večerni gostitelj. Celjani so na prvem dvoboju v gosteh slavili s 4:2, na drugem pa izgubili z 0:1. Večerni zmagovalec bo napredoval v četrtfinale, za poraženca pa bo sezone konec. Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice, ki so si že zagotovili četrtfinale, pa bodo ob 19. uri doma začeli zadnjo tekmo skupine master. V tej se pet ekip, ki so si končnico zagotovila že po rednem delu, meri za čim boljše izhodišče in potencialno izbiro tekmeca. Železarji so trenutno četrti z 11 točkami, imajo pa še vedno možnost za drugo mesto. Palice bodo v dvorani Podmežakla prekrižali s tretjim Kitzbühelom, ki ima točko več.