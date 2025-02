Celjani do zelo pomembne zmage, Jeseničani so se znesli nad Cortino

Hokejisti HK RST-Pellet Celje so na prvi tekmi dodatnih kvalifikacij za četrtfinale, v katerih se na dve zmagi merijo z Vipitenom, zmagali s 4:2 in si priigrali zaključni plošček za preboj v končnico. Če bodo v soboto na domačem ledu zmagali, se bodo že uvrstili v četrtfinale, v nasprotnem primeru pa bo o četrtfinalistu odločala tretja tekma v Italiji. Člani HDD Sij Acroni Jesenice, ki so si že zagotovili četrtfinale, pa so doma s kar 8:1 odpravili Cortino in vknjižili pomembne točke za čim boljše izhodišče pred končnico.

Prvih pet ekip rednega dela (Zell am See, Jesenice, Ritten, Cortina in Kitzbühel) si je po rednem delu že zagotovilo nastop v četrtfinalu, a še preden ga 8. marca začnejo, se med seboj merijo v skupini master za čim boljše izhodišče pred končnico in potencialno izbiro četrtfinalnega tekmeca.

Jeseničani so v prejšnjem krogu skupne master izgubili z vodilnim Zell am Seejem z 2:4, danes pa so po zelo učinkoviti predstavi premagali Cortino. Na ta način so se Italijanom oddolžili za visok poraz v gosteh z 0:4 pred desetimi dnevi, obenem pa ostali v igri za drugo mesto v skupini, prvo je že oddano Zell am Seeju.

Ekipa Nika Eronena je trenutno druga v skupini master. Foto: Jan Gregorc Železarji so današnji obračun začeli zelo podjetno. Po 30 sekundah je zadel Gregor Koblar, po zadetkih Davida Baloha in Jake Šturma je bilo v sedmi minuti že 3:0. Gostje so že po štirih minutah menjali vratarja, namesto Alba Pompanina je v vrata zadrsal Sandro Lancedelli, a jim tudi to ni pomagalo. V deveti minuti je namreč zadel še Tjaš Lesničar.

Podoben ritem so imeli domači v drugi tretjini, zadeli so trikrat (Lesničar in dvakrat Luc Slicnik), tako da je bilo po 40 minutah že 7:0. Cortina je v zadnji tretjini spet vrnila na led vratarja, ki je začel tekmo, potem pa z zadetkom v 49. minuti "pokvarila" ničlo domačemu vratarju Žanu Usu. A so imeli železarji vseeno zadnjo besedo, za končnih 8:1 je zadel Koblar v 55. minuti.

Jeseničani imajo trenutno na drugem mestu 11 točk, toliko kot Kitzbühel, daleč spredaj je s 24 Zell am See.

Do konca drugega dela tekmovanja jih čakata še dve tekmi, v soboto gostovanje pri Rittnu in v torek domači obračun s Kitzbühlom.

Celjani so na prvi tekmi dodatnih kvalifikacij za končnico v gosteh premagali Vipiteno. Če ga bodo v soboto ugnali tudi doma, se bodo uvrstili v četrtfinale, sicer pa bo o potniku v končnico izločala tretja tekma. Foto: Jan Gregorc

Celjani dodatne kvalifikacije začeli z gostujočo zmago

Moštva, ki so redni del končala med šestim in 13. mestom, so že opravila prvo fazo kvalifikacij za končnico, zdaj pa jih čaka zadnja. V tej se bo šest ekip, tudi HK RST-Pellet Celje, pomerilo v treh parih na izločanje. Celjani se bodo za napredovanje v četrtfinale merili z Vipitenom, ki je na šestem mestu po rednem delu za las zgrešil neposredno končnico. Napredovala bo ekipa, ki bo zmagala dvakrat. Preostala para sestavljata Bregenzerwald in Gardena ter Merano in KHL Sisak.

Alpska liga

Četrtek, 27. februar:

Lestvica skupine master

