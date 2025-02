Jeseničani gostijo Rodmanove, Celjani še zadnjič v kvalifikacijski skupini

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so si po rednem delu že zagotovili končnico, zdaj pa se v skupini master borijo za čim boljše izhodišče pred četrtfinalom. Ob 18. uri jih čaka peta od osmih tekem drugega dela Alpske lige, tekmec pa bo najboljše moštvo rednega dela in trenutno vodilni Zell am See, ki ga vodi Marcel Rodman. Na drugi strani člani HK RST-Pellet Celje igrajo kvalifikacije za četrtfinale. Ob 18. uri bodo doma gostili Unterland Cavaliers. Celjani so si že zagotovili eno od prvih treh mest kvalifikacijske skupine B, ki zagotavljajo napredovanje v pre-playoff. V tem jih čaka eno od prvih treh moštev kvalifikacijske skupine A (prvi iz A igra s tretjim iz B, drugi iz A z drugim iz B ...), igrali pa bodo na dve zmagi.