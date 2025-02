Celjani doma lovijo pomembno zmago, Jeseničani pri sosedu na lestvici

Hokejisti HK RST-Pellet bodo v kvalifikacijski skupini B odigrali peto tekmo. Ob 19. uri bodo gostili KHL Sisak in lovili tretjo zmago v tem delu tekmovanja. Z njo lahko že potrdijo napredovanje v zadnji del kvalifikacij za četrtfinale. Tega si je že priborilo najboljših pet moštev rednega dela, med katerimi so tudi člani HDD Sij Acroni Jesenice. Ti bodo zvečer gostovali pri Kitzbühelu, ki v skupini s točko manj od železarjev zaseda tretje mesto. Vseh pet ekip skupine master si je že zagotovilo četrtfinalno vstopnico, v tem delu tekmovanja pa se merijo za čim boljše izhodišče pred končnico in morebitno izbiro tekmeca.