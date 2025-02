Jeseničani ob dobrodelni noti do treh točk, Celjani izgubili po kazenskih strelih

Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v drugi tekmi drugega dela alpske lige v skupini masters premagali Ritten s 6:3 (1:0, 1:1, 4:1), tekma pa je imela tudi dobrodelen namen, saj so železarji organizirali tradicionalno dobrodelno akcijo Teddy Bear Toss. Ob prvem zadetku Jeseničanov so gledalci na led lahko vrgli plišaste igrače, ki jih bodo podarili otrokom iz Centra za socialno delo in Bolnišnice Jesenice. V kvalifikacijski skupini pa so hokejisti ekipe RST Pellet Celje izgubili po kazenskih strelih z Bregenzerwaldom z 2:3 (1:0, 0:1, 1:1; 0:1).

Jeseničani so skupino master, kjer ekipe igrajo za razvrstitev pred končnico, v torek začeli s točko v Zell am Seeju, danes so dodali tri proti Rittnu in so zdaj skupaj z bonus točkami pri šestih in na drugem mestu skupine.

Današnji dvoboj so odločili šele ob koncu. Žiga Urukalo in Maks Selan sta sicer z zadetkoma v prvi in drugi tretjini poskrbela za vodstvo, ki pa so ga gostje znižali. A učinkovita zadnja tretjina je prinesla zmago železarjem. Prvega od štirih golov je dosegel Jaka Šturm v 41. minuti, v 48. je bil natančen še Jaša Jenko.

Ritten je še zapretil in do 57. minute zadel dvakrat za znižanje na 3:4. Ob poskusu tekmecev brez vratarja je nato Urukalo dosegel peti gol, šestega pa sekundo pred koncem še Santeri Sillanpää. V vratih železarjev je bil danes prvič mladi Ožbej Urh Zupan, ki je tekmo končal s 26 obrambami.

V skupini master je prvih pet ekip rednega dela; poleg Jeseničanov in Rittna še Zell am See, Kitzbühel in Cortina. Ekipe imajo že zagotovljeno končnico, igrale bodo le za čim boljšo uvrstitev in s tem prednost pri izbiri tekmecev v izločilnem delu sezone.

Celjani so klonili po kazenskih strelih. Foto: Jan Gregorc

Preostale ekipe, ki so redni del končale na mestih od 6 do 13, pa igrajo kvalifikacije v skupinah A in B. Celjani so kvalifikacije dobro začeli in dosegli dve zmagi v gosteh, proti Sisku in ekipi Unterland Cavaliers po kazenskih strelih. Danes so prvič v tem delu igrali doma. Dvakrat so vodili, zadela sta Gregor Žeželj v prvi tretjini in Mark Sojer minuto in pol pred koncem tekme. A so gostje obakrat izenačili, drugič le 37 sekund pred koncem. Po kazenskih strelih pa so nato tudi zmagali.

Celjani imajo sedem točk in vodijo v tej skupini. Po končanem drugem delu se bodo po tri najboljše ekipe iz obeh skupin v medsebojnih dvobojih na izpadanje pomerile za še zadnje tri vozovnice za končnico.

Celjani bodo naslednjo tekmo igrali v torek z istim tekmecem še v gosteh, Jeseničani pa bodo ta dan gostovali pri Cortini.

Alpska liga

Sobota, 15. februar:

Lestvica kvalifikacijske skupine B: 1. HK RST-Pellet Celje 3 tekme - 7 točk

2. KHL Sisak 2 - 6

3. Bregenzerwald 2 - 5

....................................

4. Unterland Cavaliers 3 - 3

Lestvica skupine master

