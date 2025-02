Celjani lovijo novo pomembno zmago

V skupini master je prvih pet ekip rednega dela, poleg Jeseničanov, ki so bili tretji, še Zell am See, Kitzbühel, Ritten in Cortina. Ekipe imajo že zagotovljeno končnico, v drugem delu pa igrajo za čim boljšo uvrstitev in s tem prednost pri izbiri tekmecev v izločilnem delu sezone. S seboj so prinesle tudi bonus točke, Zell am See štiri, Ritten tri, Jeseničani dve in Kitzbühel eno.

Preostale ekipe, ki so redni del končale na mestih od 6 do 13, pa so za drugi del razdelili v dve skupini A in B. V prvi so Wipptal Broncos iz Vipitena, Merano, mlada salzburška ekipa in Val Gardena, v drugi pa poleg Celjanov še Sisak, Unterland Cavaliers in Bregenzerwald. Tudi v teh skupinah so po prvem delu podelili bonus točke, Celjani (11. po rednem delu) so dobili eno.

Po končanem drugem delu se bodo po tri najboljše ekipe iz obeh skupin v medsebojnih dvobojih na izpadanje pomerile za še zadnje tri vozovnice za končnico.

Alpska liga

Četrtek, 13. februar:

Lestvica kvalifikacijske skupine B: 1. HK RST-Pellet Celje 1 tekma - 4 točke

2. Bregenzerwald 1 - 3

3. KHL Sisak 1 - 3

4. Unterland Cavaliers 1 - 2

Lestvica skupine master

