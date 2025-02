Žiga Pavlin o vračanju po poškodbi (Video: HK Olimpija Ljubljana):

Kapetan Olimpije Žiga Pavlin je novembrsko domačo tekmo z Linzem končal predčasno. Izkazalo se je, da gre za poškodbo rame in da ga čaka daljše okrevanje. Skoraj tri mesece pozneje se bo vrnil v moštvo zmajev, pred katerimi so zadnje štiri tekme rednega dela sezone v ligi ICE.

"Bilo je zelo naporno, predvsem psihično zelo težko, saj vemo, da nobena poškodba v športnikovi karieri ni dobrodošla. Sploh na začetku je bilo težko, počasi smo sanirali poškodbo, zdaj pa smo pred tem, da se vrnem na led," je v klubski mikrofon dejal 39-letni branilec.

Olimpija možnosti preboja v končnico neposredno po rednem delu nima več (zagotovi si jo prvih šest moštev), si je pa že zagotovila dodatne boje za četrtfinale (pre-playoff), v katerih se bodo za zadnji četrtfinalni vstopnici borile ekipe na mestih med sedmim in osmim. Ljubljanski klub bo v petek in nedeljo igral doma, v Tivoliju bo gostil četrti Linz in sedmi Beljak, ki ju ločita le dve točki, tako da se še oba srdito borita za šesterico.

Olimpija bo v petek ob 19.15 gostila Linz. Foto: Aleš Fevžer

Olimpija bo na zadnjih štirih obračunih poskušala zadržati osmo mesto, ki v pre-play-offu zagotavlja prednost domačega igrišča. Odvzame ji ga lahko le deveti Pustertal, ki tri tekme pred koncem rednega dela zaostaja šest točk.

"Na te tekme se bomo pripravili kot na celo sezono. Zdaj prihajamo v sklepno fazo tekmovanja, v kateri bo vsaka malenkost zelo pomembna, tako da bo treba biti pozoren na detajle in zmagati na teh domačih tekmah. Celo sezono stremimo k temu, da bi se uvrstili v končnico, tako da vse navijače pozivam, da nas pridejo podpret. Vemo, kaj v končnici pomeni vsaka podrobnost, in če so polne tribune Hale Tivoli, je nam veliko lažje igrati, saj bodo navijači naš sedmi igralec na ledu," je še dodal Pavlin.

Petkova tekma z Linzem Kena Ograjenška in Luke Mavra se bo začela ob 19.15, nedeljska proti Beljaku pa ob 18. uri.