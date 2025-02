Olimpija v dveh večerih s polnim izkupičkom

Hokejisti HK Olimpija Ljubljana so v petek s 4:0 premagali zadnjeuvrščeni Innsbruck, nove pomembne točke v boju za osmo mesto pa osvojili v soboto zvečer pri Pioneers Vorarlberg, ki so jih premagali s 3:1. V rugi tretjini je dvakrat zadel Rudolf Cerveny, v zadnji pa zmago Ljubljančanov potrdil Žiga Pance.

Ljubljančani so imeli na zadnjih tekmah pred reprezentančnim premorom priložnost, da se utrdijo na osmem mestu, ki še prinaša prednost domačega terena v kvalifikacijah za končnico.

Prvi del naloge so v petek opravili, ko so s 4:0 slavili proti zadnjemu Innsbrucku. V soboto pa jih je čakal še drugi del mini turneje na zahodu Avstrije, a proti bolj motiviranemu nasprotniku. Zasedba iz Feldkircha ima namreč še nekaj možnosti za preboj na deseto mesto in s tem za nadaljevanje sezone. A na koncu so bili bolj zadovoljni Ljubljančani, ki se domov vračajo še s tremi točkami, začasno imajo (po nepopolnem krogu) na osmem mestu sedem točk več kot Pustertal.

Lukaš Horak Foto: Filip Barbalić Vorarlberg je dvoboj začel zelo odločno in bil boljši tekmec, nenazadnje je bilo razmerje v strelih v uvodni tretjini 12-4. A vratar gostov Lukaš Horak takrat ni klonil, so ga pa domači premagali na začetku druge tretjine.

Toda po vodstvu Vorarlberga je Olimpija pritisnila, si pripravila nekaj priložnosti, eno pa je Rudolf Červeny izkoristil za izenačenje. Nick Bonino je imel nato priložnost za preobrat, a jo zapravil, so pa Ljubljančani prišli do vodstva še pred koncem tega dela, ko je spet Červeny uspešno izkoristil prednost igralca več.

Žiga Pance Foto: www.alesfevzer.com Olimpija je dvoboj nato znala pripeljati do konca s prednostjo, v zadnji minuti pa je zmago še potrdila, ko so domači iz vrat potegnili Davida Madlenerja. Zadnji gol je na prazna vratar dosegel Žiga Pance.

Po reprezentančnem premoru, Slovenija bo naslednji teden igrala na turnirju na Poljskem, bodo v ligi ICEHL dokončali redni del. Ljubljančane čakajo še štiri tekme, 14. in 16. februarja doma proti Linzu in Beljaku, 19. in 21. pa v gosteh proti Salzburgu in Dunaju.

Kako v končnico? Po rednem delu (48 krogih) se prvih šest ekip uvrsti v četrtfinale, ekipe med sedmim in desetim mestom pa se v dodatnih bojih pomerijo za preostali četrtfinalni vstopnici. Za moštva med 11. in 13. mestom je sezone po rednem delu konec.

ICEHL, 1. in 2. februar:

Lestvica:

