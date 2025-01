Olimpija prvi del avstrijske naloge opravila z odliko

ICEHL, 31. januar:

Hokejisti Olimpije so v torek doma po razburljivi končnici tekme in izvajanju kazenskih strelov premagali Bolzano in na račun vpisali pomembni dve točki v boju za osmo mesto. To v dodatnih bojih za četrtfinale prinaša prednost domačega terena, a bitka zanj bo še huda. Deveti Pustertal je pred petkovimi tekmami za ljubljansko zasedbo zaostajal zgolj točko.

Olimpija bo po sobotni tekmi imela tekmovalni premor v ligi ICE, saj bo prihodnji teden rezerviran za reprezentančno akcijo, a kljub temu bo kar nekaj njenih članov aktivnih. Selektor Edo Terglav je na pripravljalni turnir na Poljskem, kamor bodo risi odpotovali v torek, povabil deset hokejistov ljubljanskega kluba.

Vodilni Celovec (Jan Muršak, Luka Gomboc – okreva po operaciji) je gostil Gradec (Rok Tičar) in s 4:3 zmagal po streljanju kazenskih strelov. Muršak in Tičar sta v rednem delu tekme dosegla vsak eno asistenco, gol za zmago v podaljšku pa je dal Daniel Obersteiner. Prvaki iz Salzburga so 2:3 izgubili z Beljakom, ki se bori za šesterico in s tem neposredno uvrstitev v končnico. Vse tri gole za zmago Beljačanov je dosegel Nizozemec Guus van Nes.

Bolzano je doma palice prekrižal z Dunajem, Pustertal pa gosti Vorarlberg.

Kako v končnico? Po rednem delu (48 krogih) se prvih šest ekip uvrsti v četrtfinale, ekipe med sedmim in desetim mestom pa se v dodatnih bojih pomerijo za preostali četrtfinalni vstopnici. Za moštva med 11. in 13. mestom je sezone po rednem delu konec.

