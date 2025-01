Dolgoletni član hokejske Olimpije Miha Zajc, čigar pot se je pri zmajih januarja končala, se seli k večnemu tekmecu na Jesenice, kjer priznavajo, da si še pred nekaj dnevi niso predstavljali, da bi bil lahko priimek Zajc del njihove prihodnosti.

"Pred nekaj dnevi si nismo predstavljali, da bi bil priimek Zajc lahko del naše prihodnosti. Vendar si vedno želimo imeti najboljšo možno ekipo in napadati najvišja mesta v vseh tekmovanjih, v katerih nastopamo. Zato so kakovostni igralci pri nas vedno dobrodošli. Miha je dokazano kakovosten igralec, ki je že blestel v ligi AHL. Po pogovoru z njim se je izkazalo, da je visoko motiviran in željan dokazovanja. Prepričan sem, da bo v nadaljevanju sezone pomemben člen naše ekipe," je selitev napadalca na Jesenice v klubski mikrofon komentiral direktor jeseniškega kolektiva Anže Pogačar.

Pri Olimpiji so v drugem tednu januarja naznanili, da se je zgodba Zajca v zeleno-belem dresu končala. 28-letnik je prve hokejske korake naredil v hokejski šoli Olimpije in večino kariere nosil dres ljubljanskega kluba.

Vse od sezone 2016/17, izjema je 2019/20, je igral v Tivoliju, zdaj pa se seli na Jesenice. Z železarji bo igral v Alpski ligi.

