Jeseničani gostijo derbi, Celjani na Hrvaškem

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice bodo ob 19. uri na derbiju kroga Alpske lige gostili soseda na lestvici, drugi Zell am See, ki ga vodi Marcel Rodman. Ta bo zaradi poškodb in bolezni pogrešal kar nekaj igralcev. Jeseničani, ki so si prav tako že zagotovili četrtfinale, so tretji, za gosti zaostajajo pet točk, a so odigrali tri tekme manj. Drugi slovenski alpski predstavnik HK RST-Pellet Celje si bo četrtfinale poskušal zagotoviti v dodatnih bojih, danes pa bo gostoval pri sedmem kolektivu tekmovanja KHL Sisak.