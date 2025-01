Celjani zmagali v Salzburgu, Jeseničani izgubili v Sisku

Redni del Alpske lige se počasi bliža h koncu, po 36 tekmah bo prvih pet ekip že uvrščenih v četrtfinale, druge pa se bodo v dodatnih bojih pomerile za preostale tri vstopnice za končnico. Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice, ki so si že zagotovili četrtfinale, so tesno izgubili pri KHL Sisak, člani HK RST-Pellet Celje, ki si bodo četrtfinale poskušali priigrati v dodatnih bojih, pa so tesno (2:1) zmagali pri sosedu na lestvici, mladi ekipi Salzburga.

Sij Acroni Jesenice so po nizu devetih zmag od začetka decembra do 5. januarja zabeležili drugo ničlo, skupno pa deveti poraz v sezoni. Hrvati so po dveh tretjinah vodili 3:1, v zadnjih dvajsetih minutah pa so Jeseničani, pri katerih je branil povratnik Žiga Kogovšek, sicer prevladovali na ledeni ploskvi (streli 17:5), vendar se je med strelce vpisal le Maks Selan.

Jeseničani so na gol Vilima Rosandića sprožili 46 strelov, Hrvat jih je zaustavil kar 44. Hrvaška zasedba je na gol železarjev ustrelila 24-krat.

RST Pellet Celje je vpisal drugo zmago na zadnjih treh tekmah oziroma dvanajsto v 32 nastopih. Celjani so zadetka dosegli v razmaku desetih sekund. V 27. minuti je najprej zadel Ahmet Jakupović, takoj za njim pa Mikus Mintaiutiškis.

Čez dva dni bodo Sij Acroni Jesenice gostile Zell am See, Celje pa bo gostovalo v Sisku.

