Kranjčani izzivajo Olimpijo, za drugo finalno vstopnico alpska tekmeca

V torek se v Ljubljani in Celju začenja polfinale državnega prvenstva v hokeju. Naslov prvaka brani HK Olimpija Ljubljana, ki se tekmovanju pridružuje v polfinalu. Favorizirani zmaji se bodo za finale merili s HK Triglav Kranj, prva tekma bo v torek ob 18. uri v Tivoliju. Drugi polfinalni par sestavljajo hokejisti HK RST-Pellet Celje in HDD Sij Acroni Jesenice. Prvi obračun bo v torek ob 19. uri v Celju. Drugi tekmi bosta v četrtek v Kranju in na Jesenicah, termin morebitnih tretjih tekem je sobota.

Ob branilcih naslova iz Ljubljane, ki se tekmovanju pridružujejo v polfinalu, so na državnem prvenstvu v tej sezoni igrajli in še igrajo tudi HDD Sij Acroni Jesenice, HK RST Pellet Celje, HK Triglav Kranj, HK Slavija Junior in HDK Maribor.

Po prvem delu tekmovanja, v katerem je peterica igrala po dvokrožnem sistemu, so se prve tri ekipe (HK RST-Pellet Celje, HDD Sij Acroni Jesenice in HK Triglav Kranj) uvrstile v polfinale, za četrto (HK Slavija Junior) in peto (HDK Maribor) pa se je tekmovanje končalo.

Kranjčani bodo Olimpijo pričakali v četrtek. Foto: Roman Baloh/Facebook HK Triglav Kranj

Prva nosilka polfinala, ekipa, ki igra v ICEHL (Olimpija), se bo v polfinalu pomerila s tretjeuvrščeno ekipo po prvem delu (Triglav Kranj).

Druga nosilka polfinala je prvouvrščena ekipa po prvem delu (Celje), ki se bo pomerila z drugouvrščeno ekipo po prvem delu (Jesenice). Obe ekipi nastopata v Alpski ligi, v kateri so Jeseničani v naletu, Celjani pa so zapadli v rezultatsko krizo.

Celjani imajo v paru z Jeseničani prednost domačega igrišča. Foto: www.alesfevzer.com

V polfinalu igrajo na dve zmagi, prednost domačega igrišča imajo Ljubljančani in Celjani, ki bodo v torek gostitelji uvodnih tekem. Drugi tekmi bosta v četrtek v Kranju in na Jesenicah. Če bo treba, bo odločitev o finalistu padla v soboto.

Finale državnega prvenstva bodo igrali po končanih mednarodnih klubskih tekmovanjih, v katerih bi nastopala slovenska finalista.