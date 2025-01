Oba slovenska predstavnika v Italiji

Vodilni Jeseničani, ki so v ponedeljek po devetih zaporednih zmagah izgubili, se bodo na zmagovito pot poskušali hitro vrniti na gostovanju pri trenutno devetem moštvu Alpske lige Unterland Cavaliers. Celjani so na drugi strani po devetih porazih v ponedeljek le prekinili negativni niz, zvečer pa bodo drugo zaporedno zmago lovili na gostovanju pri šestem Vipitenu, ki se še bori za preboj v prvo peterico. Ta bo po rednem delu že uvrščena v končnico, celjsko moštvo pa bo svojo priložnost za preboj v končnico iskalo v dodatnih bojih. Celjani in Jeseničani se bodo prihodnji teden med seboj pomerili v polfinalu državnega prvenstva.