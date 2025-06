Hokejisti nemškega podprvaka Kölner Haie so v zadnji sezoni na domačih tekmah rednega dela igrali pred povprečno 17.829 gledalci, kar je nov rekord v Evropi. Tudi pred tem so bili rekorderji člani Kölna, a s skoraj tisoč gledalci na tekmo manj (v sezoni 2023/24 so imeli 16.993 gledalcev). Lanxess Arena je bila tako v rednem delu hokejske sezone 95,85-odstotno zasedena, na vse tekme rednega dela je prišlo 463.543 gledalcev.

Vodstvo kluba je lahko s prodajo vstopnic nadvse zadovoljno, številke so primerljive tudi s klubi na največji hokejski sceni, v ligi NHL. Nemški klub ima v povprečju več gledalcev kot številni NHL-ovci, na lestvici teh bi bil po povprečnem številu gledalcev tik pod sredino.

Zelo visok odstotek zasedenosti svoje dvorane, ki je bila že v rednem delu skoraj razprodana, so imeli nemški prvaki iz Berlina (98,84 odstotka). Njihove tekme rednega dela si je v povprečju ogledalo 14.035 gledalcev, kar klub uvršča na peto mesto po povprečnem obisku. Pred njim so SKA Sankt Peterburg (17.641), dolgoletni vodilni kolektiv Bern (15.821) in Dinamo Minsk (14.446).

Mercedes-Benz Arena, v kateri domuje nemški prvak Eisbaren Berlin, je bila v rednem delu sezone 98,84-odstotno zasedena. Foto: Guliverimage

Največ gledalcev na tekmah prve nemške lige

Na vrhu po obiskanosti pa ni le nemški klub, temveč tam ostaja kar celotna nemška liga DEL, ki postaja vse bolj priljubljena. V povprečju je bilo na tekmi lige DEL v rednem delu 7.781 gledalcev, kar je nov nemški rekord in 8,64-odstotno zvišanje od lani.

Del nemškega prvenstva je bila tudi slovenska trojica Jan Urbas, Žiga Jeglič, Miha Verlič s Fischtown Pinguins iz Bremerhavna, ki so imeli v povprečju 4.404 gledalce na tekmo, kar klub uvršča na rep nemških prvoligašev.

Na drugem mestu po povprečni obiskanosti tekem je švicarska prva liga s 7.365 gledalci na tekmo, na tretjem pa po več kot desetodstotni rasti Kontinentalna hokejska liga (7.302). Liga ICE, v kateri igra HK Olimpija Ljubljana, je na osmem mestu z 2.986 gledalci na tekmo, kar je 13,49 odstotka več gledalcev kot v predhodni sezoni.

V prvih desetih ligah po obiskanosti se je število gledalcev znižalo le na Slovaškem, in sicer je imela liga v povprečju 7,45 gledalca manj na tekmo kot sezono prej.

Švedski drugoligaš Djurgården je imel na tekmah dobrih 6.500 gledalcev, v prihodnji sezoni bo znova igral med švedsko elito. Foto: Guliverimage

Švedski drugoligaš Djurgården, ki je po povprečnem številu gledalcev na tekmo v Stockholmu na 38. mestu, je prehitel kar osem švedskih prvoligašev. Njegove tekme si je v pretekli sezoni v živo s tribun ogledalo kar 6.560 navijačev. Ti bodo Djurgården v novi sezoni gledali med švedsko elito, saj se klub po treh letih vrača v SHL.

Kje so slovenski klubi? Največje povprečno število gledalcev na domačih tekmah v rednem delu sezone v IceHL je imel tudi tokrat Dunaj. Uradni podatek pravi, da jih je bilo 4.693. Slovenski predstavnik HK SŽ Olimpija je z zadnjega mesta med moštvi IceHL napredoval na deseto z 2.093 gledalci na tekmo rednega dela. V evropskem merilu je to 182. mesto. Uradna statistika pravi, da si je domače tekme Olimpije v povprečju ogledalo 2.093 gledalcev. Foto: Aleš Fevžer V prvem delu Alpske lige si je v povprečju največ gledalcev ogledalo domače tekme prvaka Zell am See (2.042), domače tekme HDD Sij Acroni Jesenice si je glede na uradno spletno stran lige v povprečju ogledalo 456 gledalcev, HK RST Pellet Celje pa 229. V master roundu se je število gledalcev na tekmah v dvorani Podmežakla zvišalo na 737. Če gledamo celotno sezono, je prvi Zell am See, ki je edini presegel število dva tisoč (2.132), Jeseničani na šestem mestu so pri 673 gledalcih na tekmo, Celjani na 12. pa pri 233.



Povprečen obisk na tekmah v Evropi v rednem delu sezone 2024/2025: 1. Kölner Haie (Nemčija) - 17.829 gledalcev (95,85-odstotna zasedenost dvorane)

2. SKA Sankt Peterbug (Rusija) - 17.641 (94,92 %)

3. SC Bern (Švica) - 15.821 (92,90 %)

4. Dinamo Minsk (Belorusija) 14.446 (94,63 %)

5. Eibaren Berlin (Nemčija) - 14.035 (98,84 %)

6. Sparta Praga (Češka) - 12.804 (73,76 %)

7. Adler Mannheim (Nemčija) - 11.681 (85,89 %)

8. Avangard Omsk (Rusija) - 11.666 (97,13 %)

9. Lions Zürich (Švica) - 11.404 (95,03 %)

10. Frölunda Gothenburg (Švedska) - 11.359 (94,31 %)

...

182. HK Olimpija Ljubljana (Slovenija) 2.093

326. HDD Sij Acroni Jesenice (Slovenija) 456

349. HK RST-Pellet Celje (Slovenija) 229

367. HK Slavija Junior (Slovenija) 99

372. HK Triglav Kranj (Slovenija) 69

...