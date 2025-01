Jeseničani bi nadaljevali niz, Celjani pa ga želijo končati

Nedelja prinaša tri tekme Alpske lige, dve bosta zastopani s slovenskimi predstavniki, ki bodo igrali doma. Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so v sijajnem zmagovitem nizu, v Alpski ligi so zmagali osemkrat zapored, deveto zmago bo vodilno moštvo napadalo od 18. ure naprej, ko se bo merilo z 11. Bregenzerwaldom. Drugačna zgodba je v celjskem taboru, člani HK RST-Pellet Celje so sredi črne serije osmih zaporednih alpskih porazov. V tem tekmovanju zmage ne poznajo že od konca novembra. Ob 18. uri bodo pričakali Merano, ki so ga Jeseničani v petek premagali. Jim bo uspelo končati negativni niz?