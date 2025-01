Celjani bodo leto odprli na Hrvaškem

Pred hokejisti HK RST-Pellet je prva tekma novega leta, gostovali bodo pri novincu v Alpski ligi KHL Sisak. Hrvaško moštvo je na šestem mestu in se še bori za preboj med prvo peterico, ki se po rednem delu neposredno uvrsti v končnico. Celjani so na 10. mestu, na gostovanje pa odhajajo s sedmimi zaporednimi alpskimi porazi. Zadnjega so doživeli v ponedeljek, ko so oslabljeni gostili vodilne Jeseničane in jim priznali premoč z 1:5.