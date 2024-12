Slovenska predstavnika v medsebojni dvoboj z različnima popotnicama

Na sporedu so zadnje tekme Alpske lige v koledarskem letu, slovenska predstavnika se bosta ob 19. uri pomerila med seboj v Celju. Gostitelj, trenutno deseti HK RST-Pellet Celje, je zapadel v serijo porazov, za njim je šest alpskih porazov, na drugi strani pa so Jeseničani sredi sijajnega rezultatskega niza. V soboto so na derbiju lige nanizali šesto zmago in se z njo povzpeli na vrh tekmovanja.