Jeseničani do pete zaporedne zmage, Celjani podaljšali negativni niz

V Alpski ligi so bili na sporedu štirje dvoboji, na delu sta bila tudi oba slovenska predstavnika. Oba sta igrala doma. Jeseničani, ki zasedajo drugo mesto, so v dvoboju ekip z vrha lestvice gostili četrti Kitzbühel in po preobratu slavili s 7:3. Železarji so tako niz zmag v tekmovanju podaljšali na število pet. Celjani so gostili soseda na lestvici Unterland Cavaliers in izgubili s 4:2 in zabeležili peti zaporedni poraz.

Jeseničani so v derbiju kroga glede na začetek tekme slavili zelo gladko in prepričljivo. Po desetih minutah so namreč že zaostajali 0:2. Prebudili so se šele ob koncu druge četrtine, ko so v dobri minuti zaostanek 2:3 obrnili v vodstvo 4:3, delo pa so dokončali v zadnjih dvajsetih minut s tremi zadetki.

Po dva zadetka za peto zaporedno zmago Jesenic, ki so druge na razpredelnici, so dosegli Sillanpaa Santeri, Olli Valtola in Luc Slivnik, enega pa je dodal Gal Lesničar.

Celjani so se prav tako pomerili s sosedi na lestvici in na koncu doživeli peti zaporedni poraz. Na 1:1 je izenačil Gal Sodja Zalokar, za 2:3 pa je zadel Mark Sojer. Hokejisti RST Pellet Celja so se v zaključku tekme hoteli izogniti 14. porazu, zato so vratarja zamenjali s šestim igralcem, a gostje so dobre pol minute pred koncem zadeli še četrtič in potrdili tri točke.

Tako Jeseničani kot Celjani bodo v 2024 odigrali še dve tekmi. Oboji bodo znova v akciji čez manj kot 48 ur; Jesenice bodo gostovale pri vodilnem Zell am Seeju, Celje pa čaka pot v Kitzbühel.

Alpska liga:

Četrtek, 26. december:

Lestvica:

