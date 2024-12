Ni časa za razmišljanje o porazu, Celjani gostijo prvake

Hokejisti HK RST-Pellet Celje bodo odigrali še drugo tekmo v dveh dneh. V soboto so gostili vodilni Zell am See, vodili s 3:0, na koncu pa izgubili po izvajanju kazenskih strelov (3:4). Časa za razmišljanje o porazu ni bilo veliko, že danes jih čaka nov obračun, ob 18. uri bo v Celju gostoval še en tekmec z vrha lestvice, prvak Ritten, ki zaseda četrto mesto. Varovanci Gala Korena so trenutno osmi, od petega, ki vodi neposredno v končnico, jih loči osem točk.