Zmaji na imeniten način prekinili črn niz

Hokejisti HK Olimpija Ljubljana so danes v Hali Tivoli s 4:1 premagali eno najboljših ekip lige Ice, madžarski Fehervar AV19, in tako prekinili po sedmih porazih prekinili črn niz. Olimpijo je vodil dozdajšnji pomočnik Andrej Tavželj, saj je klub v soboto sporočil, da Antti Karhula ni več trener zmajev. Dva gola je danes dosegel Nick Bonino.

Ljubljansko moštvo je v iskanju novega trenerja. Klub je v soboto sporočil, da finski trener Antti Karhula ne bo več vodil Olimpije, tako da je bil na današnji tekmi v vlogi glavnega trenerja dozdajšnji pomočnik Andrej Tavželj. Vodstvo kluba želi trenersko vprašanje razrešiti do konca koledarskega leta.

Zmaje je danes vodil Andrej Tavželj. Foto: Filip Barbalić

Olimpija je prekinilila sedem tekem dolg niz porazov in na kolena spravila Fehervar AV19, katerega član je slovenski napadalec Anže Kuralt, ki pa je trenutno poškodovan (vezi) in bo odsoten šest tednov. Madžarski kolektiv je bil kar nekaj časa vodilni, po petkovem visokem porazu (2:7) s Pustertalom pa vrh prepustil Bolzanu.

V prvi tretjini golov ni bilo, gostje pa so mrežo Lukaša Horaka načeli v 17. minuti druge tretjine, ko je zadel Chris Brown. Vodstvo Fehervarja je bilo kratkotrajno, že 53 sekund kasneje je namreč za izenačenje po podaji Roka Kapla poskrbel Marcel Mahkovec.

Lukaš Horak je ubranil 30 strelov. Foto: Filip Barbalić

V zadnji tretjini se je razigral Američan Nick Bonino, po vsega minuti in dveh sekundah po podaji Nika Simšiča in Marcela Mahkovca poskrbel za vodstvo zmajev z 2:1, v šesti minuti zadnje tretjine pa po podaji Simšiča povišal še na 3:1. Simšič je v 48. minuti tekme izkoristil napako gostujoče obrambe in spretno zabil za 4:1.

Pri 4:1 je ostalo. Domači čuvaj mreže Horak je ubranil 30 strelov, zmaji so na vrata Dominika Horvatha sprožili 29 strelov.

Vodilni Bolzano je presenetljivo izgubil na Dunaju (2:3), Linz (Ken Ograjenšek, Luka Maver) je doma s 4:2 premagal Innsbruck, Celovec (Jan Muršak, Luka Gomboc) je bil s 5:2 boljši od prvaka Salzburga, Beljak pa je za deveto zaporedno zmago z 2:1 ugnal Gradec (Rok Tičar). Asiago je v dvoboju začelja priznal premoč Vorarlbergu (1:4).

Na lestvici so zeleno-beli ostali na osmem mestu, do šestega, ki še prinaša neposredno uvrstitev v končnico, jih zdaj loči 13 točk.

Olimpija bo po današnji spodbudni zmagi do konca leta igrala še tri tekme; 26. decembra bo gostila Asiago, 28. decembra gostovala pri Pustertalu, zadnjo letošnjo tekmo pa bo odigrala doma 30. decembra proti Dunaju.

