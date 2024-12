Olimpija pri prvakih

Hokejisti HK Olimpija Ljubljana bodo zvečer gostovali pri aktualnem prvaku ICEHL v Salzburgu, kamor se odpravljajo s slabo rezultatsko popotnico, šestimi zaporednimi porazi. Moštvi sta se v tej sezoni srečali enkrat konec novembra v Tivoliju, kjer je Olimpija dosegla eno zadnjih zmag. Slavila je po izvajanju kazenskih strelov. Rdeči biki, ki so sredi tedna gostovali na Švedskem in obstali v četrtfinalu lige prvakov, so na lestvici peti, a imajo na računu kar nekaj tekem manj od tekmecev.