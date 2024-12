KAC Celovec : HK Olimpija Ljubljana 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) * Heidi Horten Arena, gledalcev 3.572, sodniki: Fichtner, Zrnić (glavna), Bärnthaler, Gatol-Schafranek (stranska)

* Strelci: 1:0 Petersen (Hundertpfund, 21.), 1:1 Gregorc (Beričič, Mehle, 46.), 2:1 Herburger (Hundertpfund, Jensen Aabo, 51.), 3:1 Hundertpfund (From, Herburger, 58.)

* Streli: KAC Celovec 27, Olimpija Ljubljana 28

* Kazenske minute: KAC Celovec 4, Olimpija Ljubljana 2 minuti

Ljubljanska ekipa v zadnjem obdobju kaže neučinkovite predstave v razširjenem avstrijskem prvenstvu. V Celovcu je doživela že šesti zaporedni poraz, pred tem je klonila proti Innsbrucku, Vorarlbergu, Bolzanu, VSV Beljaku in Fehervarju. Zmaji so zadnjo zmago dosegli 1. decembra na Dunaju.

Olimpija je s 34 točkami trenutno na osmem mestu. Pred njo so Fehervar (59), Bolzano (58), Black Wings Linz (55), Graz99ers (51), Salzburg, VSV Beljak in KAC Celovec (vsi po 47). Najboljših šest ekip iz rednega dela se bo uvrstilo v četrtfinale, ekipe od sedmega do desetega mesta pa čaka razigravanje za dve dodatni mesti med najboljših osem.

Prva tretjina je minila v enakovredni igri. Obe ekipi sta sprožili po šest strelov proti nasprotnim vratom, mreži pa se nista zatresli. Ljubljančani so sredi uvodne tretjine imeli igralca več na ledu po izključitvi Fabiana Hocheggerja, a tega niso izkoristili. Foto: EC-KAC/Florian Pessentheiner

Hokejisti iz slovenske prestolnice so slabo odprli drugo tretjino. Že v 53. sekundi so prejeli gol, češki vratar Lukaš Horak je bil nemočen po strelu Kanadčana Nicka Petersena. V nadaljevanju so bili aktivnejši, celovške obrambe in vratarja Floriana Vorauerja pa niso ukanili.

To so prvič storili v 46. minuti, po asistencah Žige Mehleta in Mihe Beričiča je izenačil Blaž Gregorc. Prelomni trenutki dvoboja pa so minili v znamenju ekipe iz Celovca. V 51. minuti je znova povedla po golu Raphaela Herburgerja, zadnji žebelj v ljubljansko krsto pa je v 58. minuti zabil na današnji tekmi zelo razpoloženi Thomas Hundertpfund, ki je za zmago prispeval še dve podaji.

Ljubljanska ekipa bo naslednjo tekmo igrala v petek v Salzburgu.

Beljačani do osme zaporedne zmage

Vodilna madžarska zasedba (Anže Kuralt) je doma izgubila z odlično razpoloženim Beljakom, ki se je veselil osme zaporedne zmage. Koroško moštvo je slavilo s 3:2. Kuralt je ob porazu zadel za izenačenje na 2:2. Gradec (Rok Tičar) je do 16. zmage sezone prišel na gostovanju v Innsbrucku, kjer je slavil s 4:1. Drugi Bolzano je po izvajanju kazenskih strelov strl odpor Pioneers Vorarlberg.

