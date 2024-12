Olimpija izgubila spopad z najslabšo ekipo lige

Po dveh tednih in štirih zaporednih gostovanjih so hokejisti HK Olimpija Ljubljana spet zaigrali v domači Hali Tivoli, kjer so danes gostili zadnje uvrščeno ekipo lige IceHL Pioneers Voralrlberg. Domačo premiero je dočakal Nick Bonino, ki je podal pri prvem golu zmajev. Ti so hitro povedli z 2:0, nato pa gostom dovolili povratek in jim naposled po kazenskih strelih tudi priznali premoč z 2:3.

Zmaji so odlično odprli petkovo tekmo v Hali Tivoli, že po treh minutah igre so zatresli mrežo Vorarlberga, ko se je z imenitno asistenco ljubljanski publiki predstavil tudi Nick Bonino. Le dobri dve minuti po uvodnem zadetku Alexandra Lavoia, je prednost zmajev podvojil Miha Beričič. V tem napadu se je z atraktivnim preigravanjem izkazal Jaka Sodja, nato pa so hokejisti Olimpije pozabili na obrambo in gostje so po bliskovitih protinapadih z zadetkoma Orina Centazza in Joshue Passolta prišli do izenačenja na 2:2.

Vrata domačih brani mladi Luka Kolin. V drugi tretjini je svojo mrežo ohranil nedotaknjeno in tudi Alex Caffi, ki je že v prvi tretjini v vratih gostov zamenjal nerazpoloženega Davida Mandlenerja, je ubranil vse strele na svoja vrata. Po dveh tretjinah je tako ostalo pri neodločenih 2:2. Tudi v zadnjih 20 minutah rednega dela tekme ni prišlo do spremembe izida, prav tako ne v podaljšku, v Hali Tivoli so tako odločali kazenski streli, zmage pa so se veselili gostje, ki so Kolina v šestih poskusih premagali dvakrat, medtem ko je za domače kazenski strel uspešno izvedel le Bonino.

Foto: Aleš Fevžer

V soboto pričakujejo dež plišastih medvedov

Že v soboto sledi nov dvoboj, v Tivoliju bo gostoval še en kolektiv, ki je pri dnu lestvice, predzadnji Innsbruck. Tekma bo dobrodelne narave. Klub prireja Teddy Bear Toss, na katerem obiskovalci ob prvem zadetku domače ekipe na led vržejo plišaste igračke. Te bodo podarili Društvu za razvoj prostovoljnega dela Novo mesto, ki bo z njimi obogatilo praznike otrokom v stiski.

Vodilni Fehervar je izgubil v Celovcu. Foto: Aleš Fevžer

Vodilni izgubili na Koroškem

Vodilna ekipa Fehervar AV19 (Anže Kuralt) je s 3:7 izgubila na gostovanju v Celovcu (Jan Muršak, Luka Gomboc). Kuralt se ni vpisal v statistiko, Muršak pa je v prvi tretjini prispeval podajo, sam pa je bil strelec sedmega gola za KAC. Prvak Salzburg je po podaljšku s 3:2 premagal soseda na lestvici Gradec (Rok Tičar), Linz (Ken Ograjenšek, Luka Maver) je zmagoviti niz nadaljeval na Dunaju, kjer je slavil s 4:1. Ograjenšek je prispeval dve asistenci, Maver je zabil gol. Beljak pa je na domačem ledu kar z 8:2 odpravil Innsbruck.

ICEHL, 13. december:

Lestvica:

