Olimpija ob debiju Nicka Bonina po preobratu ostala praznih rok

Dva tedna zatem, ko so pri HK Olimpija Ljubljana naznanili prihod ameriške okrepitve Nicka Bonina, je 36-letnik prvič oblekel dres ljubljanskega kluba. A debija zagotovo ne bo ohranil v najlepšem spominu, saj je Olimpija po preobratu s 5:6 (2:2, 2:1, 1:3) klonila na gostovanju pri Beljaka. Za Američana je bila to sploh prva tekma po skoraj letu dni.

VSV : Olimpija Ljubljana 6:5 (2:2, 1:2, 3:1) Mestna ledena dvorana, gledalcev 3100, sodniki: Kainberger, Sternat (glavna), Jedlička, Durmis.

Strelci: 1:0 Rebernig (Hancock, Hughes, 10.), 1:1 Čosić (Mehle, 11.), 2:1 Wallenta (Lanzinger, Maxa, 12.), 2:2 Mehle (Berčič, Sodja, 18.), Sodja 2:3 (22.), 3:3 Rebernig (Hughes, Hancock, 28.), 3:4 Lavoie (Bonino, Bohinc, 33.), 3:5 Bonino (Kerbashian, Lavoie, 45.), 4:5 Hancock (Hughes, 47.), 5:5 Richter (Rauchenwald, Coatta, 58.), 6:5 Hancock (Lindner, 59.).

Kazenske minute: VSV Beljak 4, Olimpija Ljubljana 6 minut.

V 26. krogu razširjenega avstrijskega prvenstva se je v dresu Olimpije v mestni dvorani v Beljaku predstavil Nick Bonino, bržkone najbolj zveneča okrepitev ljubljanskega kolektiva v zgodovini kluba. Gre za hokejista, ki je v ligi NHL odigral kar 973 tekem. 36-letnik se je že v prvem nastopu vpisal tudi med strelce.

Američan je naprej je s podajo pomagal pri golu, ki ga je v 33. minuti zadel Alexandre Lavoie, nato pa v 45. minuti ob igralcu več na ledu povišal na 5:3 za zmaje in Olimpiji na stežaj odprl vrata do zmage. Vodstva Ljubljančani niso uspeli ubraniti.

V dvoboju sedme in osme ekipe na razpredelnici so Beljačani v prvem delu dvakrat povedli, Jan Ćosić in Žiga Mehle pa sta poskrbela za izenačenje. Mehle je bil podajalec pri prvem golu, Mehle je bil najspretnejši pri odbitem ploščku po strelu Mihe Berčiča.

Zmaji so prvič povedli v 22. minuti, ko je Jaka Sodja ob izključitvi Bineta Mašiča zabil z igralcem manj na ledu. Maximilian Rebernig je z drugim golom za Korošce poravnal na 3:3, a še pred zadnjim odmorom so slovenski prvaki spet povedli.

Bonino je v 45. minuti poskrbel za +2, a je Kevin Hancock le 80 sekund kasneje domačim vrnil upanje. Beljačani so nato streljali z vseh položajev, razmerje strelov na gol so dobili s 46:22, in bili nagrajeni. Za preobrat sta v končnici v 58. in 59. minuti tekme poskrbela Marco Richter in Hancock z drugim golom na tekmi.

Olimpijo po tekmi v Beljaku novo srečanje čaka v nedeljo, ko bo še četrtič zapored gostovala, in to pri vodilnem Bolzanu. Prvi domači decembrski tekmi bo odigrala v petek, 13. decembra (Pioneers Vorarlberg), in dan pozneje proti Innsbrucku.

Pance spet trenira, novo ime med poškodovanimi Bičevskis Olimpija ima nemalo skrbi zaradi poškodb. V postavo se je vrnil napadalec Žiga Pance, ki se je poškodoval v začetku novembra. Češki napadalec Rudolf Červeny je še vedno v procesu rehabilitacije, prav tako kapetan Žiga Pavlin, ki ga po poškodbi rame čaka daljše okrevanje. Se je pa na zadnji tekmi poškodoval še Latvijec Maris Bičevskis, za katerega v klubu pravijo, da bo več informacij o resnosti poškodbe sledilo po pregledih.

Linz Kena Ograjenška in Luke Mavra je premagal Bolzano. Foto: BWL / Eisenbauer

Linzu obračun moštev z vrha

Do tega kroga vodilni Bolzano je zmagoviti niz končal na gostovanju pri Linzu (Ken Ograjenšek, Luka Maver), ki je zmagal s 5:2. Po novem vodilni Fehervar AV19 (Anže Kuralt) je bil s 6:2 uspešen pri tretjem Gradcu (Rok Tičar). Celovec (Jan Muršak, Luka Gomboc - okrevanje) je z 2:0 slavil na gostovanju na Predarlskem, Asiago gosti Dunaj, Innsbruck pa je na domačem terenu z 1:5 klonil proti Pustertalu.

ICEHL, 6. december:

Lestvica:

