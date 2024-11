Pred hokejisti HK Olimpija Ljubljana je zahtevno domače srečanje. Ob 18. uri bodo gostili aktualnega prvaka lige ICE Red Bull Salzburg, ki v Ljubljano prihaja s popotnico sedmih zaporednih zmag v vseh tekmovanjih – v ligi prvakov se je uvrstil v četrtfinale –, medtem ko so Ljubljančani v krizi. Izgubili so zadnjih pet tekem. Gostiteljem po odločitvi strokovnega štaba zvečer še ne bo pomagala ameriška okrepitev Nick Bonino, manjkali bodo tudi Žiga Pance, Rudolf Červeny in kapetan Žiga Pavlin, ki ga po poškodbi rame čaka dolgo okrevanje.