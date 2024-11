Hokejska Olimpija je v torek predstavila veliko okrepitev Nicka Bonina, centralnega napadalca s poldrugim desetletjem izkušenj iz lige NHL, ki bo do konca sezone drsal na precej manjšem hokejskem odru, v ligi ICE. Šestintridesetletnik pravi, da je po lanski sezoni, v kateri je na lastni koži močno občutil krut poslovni del lige NHL, potreboval nov začetek. Olimpija se mu je po več pogovorih zdela kot pravšnje okolje, v katerem bi se dobro počutila tudi njegova družina. Američan poudarja, da po mesecih brez tekem ni na takšni igralski ravni, kot bi si želel biti, a da komaj čaka, da se spet vse skupaj začne, čeprav odgovora na to, kdaj bo odigral prvo tekmo, še nima.

Ljubljanski klub je v petek naznanil, da se je okrepil s centralnim napadalcem Nickom Boninom, ki je zadnjih 15 let večinoma igral v ligi NHL, v kateri je leta 2016 in 2017 s Pittsburgh Penguins osvojil dva Stanleyjeva pokala. Na treh svetovnih prvenstvih je bil del ameriške reprezentance, zadnjič leta 2023, ko jo je vodil kot kapetan.

Lansko sezono je začel kot član New York Rangers, pri katerem pa so se mu, kot pravi, brez kakšnih predhodnih opozorilnih znakov, januarja zahvalili za sodelovanje. Oče treh otrok ne skriva, da ga je odločitev vodilnih močno šokirala in da je potreboval nov začetek. Izbral je Ljubljano, kamor je z družino pripotoval v torek. Le nekaj ur zatem, ko je prispel v državo, o kateri pred dnevi ni vedel praktično nič, se je predstavil na novinarski konferenci in se razgovoril o več temah.

Prihod Nicka Bonina na novinarsko konferenco v klubski trgovini:

O tem, kako je prišlo do sodelovanja z Olimpijo:

Vesel sem, da sem tukaj. Ne želim se preveč vračati v lansko sezono, a to, kako se je sezona končala, ni dobro vplivalo name. Ko sem se odločil, da želim nadaljevati hokejsko kariero in raziskati Evropo, ter ugotovil, da je to tudi priložnost, da družina vidi druge dele sveta, smo zagrabili priložnosti. Foto: Aleš Fevžer

Ko je Anže (Ulčar, op. a.) kontaktiral mojega agenta in mi je ta to omenil, priznam, da ne o klubu ne o državi nisem vedel veliko. V pogovoru z Anžetom je bilo videti strast, od začetka je bilo videti, da imajo ljudje v klubu in mesto radi to ekipo.

Pred sprejetjem odločitve, kje bi igral, smo gledali na več elementov, z več zornih kotov in zdelo se nam je, da je Olimpija prava za nas (družino, op. a.). Od igranja hokeja do družinskega življenja. Vesel sem, komaj čakam, da se vse skupaj začne.

O tem, da je dal prednost Ljubljani pred ponudbami iz drugih, močnejših lig:

"Ta trenutek se mi zdi, da je Ljubljana pravi kraj za nas." Foto: Aleš Fevžer

Vem, da so se na spletu zagotovo pojavili kakšni komentarji o tem, kam sem odšel, a z družino teh stvari ne beremo. Sem hokejist, na meni je, da se prikažem na ledu in igram. Ta trenutek se mi zdi, da je Ljubljana pravi kraj za nas.

Pogovarjali smo se z veliko klubi, a Olimpija se mi je zdela res dobra priložnost, kot da ustrezamo eden drugemu.

Pred desetletjem sem igral v Italiji, ostali so lepi spomini. Mislim, da je nekaj podobnosti tako v strasti klubov kot tudi velikosti (Neumarkt in Olimpija, op. a.), saj ne gre za največja kluba. Počutiš se dobrodošlega, zaželenega, kar je vedno lepo.

O ključni stvari, ki ga je prepričala v prihod k Olimpiji:

Predvsem strast, ki jo je čutiti, in dobro izdelan načrt kluba. Videti je, da je ta dobro premišljen in da klub resnično verjame vanj. In tudi to, kje bom klubu lahko prišel najbolj prav, kje mu bom lahko najbolj pomagal. Dobil sem občutek, da res spadam sem. "Predvsem strast, ki jo je čutiti, in načrt, ki so si ga v klubu zastavili." Foto: Aleš Fevžer

Z ženo sva se pogovarjala o tem, da če si 15 let v ligi NHL, se nekako zavedaš, da je hokej velik posel, a potem v položaju, kot je bil v lanski sezoni, resnično ugotoviš, da gre zgolj za posel. Med pogovori z Anžetom pa je bilo čutiti, da gre ob poslu za nekaj več, tudi za res lepo okolje.

O tem, kako na selitev gleda žena, družina:

Vsi moji otroci so rojeni v treh različnih mestih, med mojo kariero so veliko potovali, tako da smo si rekli, da če se odločimo in se res preselimo v Evropo, je zdaj pravi trenutek za to. Glede na starost otrok je bilo to zdaj tudi izvedljivo. Rekli smo si, da je zdaj pravi čas za selitev, da bi bilo dobro priti sem, v Slovenijo, ki je pred nekaj tedni sicer še ni bilo na radarju (smeh, op. a.). A zdaj smo tu ...

Potrebnega bo nekaj časa za prilagoditev, saj je Evropa drugačna od Severne Amerike. Tam je vse zelo veliko, široko, od cest, ulic, letališč ..., tako da je zagotovo nekaj kulturnega šoka, če prej še nisi bil drugje, v manjših mestih.

Veselimo se življenja tu, tega, da bomo del skupnosti, hčerki gresta v šolo, otroke želimo vključiti tudi v kakšne dodatne aktivnosti, da bodo začutili rutino in da bi bilo prilagajanje zanje lažje. Tokrat gre za povsem drugačno situacijo, kot bi bila, če bi sem prišli le za nekaj dni med svetovnim prvenstvom ali počitnicah.

O boleči izkušnji z NY Rangers v lanski sezoni in slovesu od NHL:

Pri New York Rangers so se mu januarja predčasno zahvalili za sodelovanje. Kot pravi, ga je odločitev kluba šokirala. Foto: Reuters

Nisem odšel po lastni želji. Bilo je šokantno, prišlo je nepričakovano, brez kakšnega opozorilnega znaka. Bilo je zelo težko. Taki trenutki ti spremenijo življenje, a na srečo imam odlično družino, ki me podpira, otroke, ob katerih sem lahko le oče in lahko "odklopim" hokej.

O tem, kako pripravljen je, kdaj bi lahko igral, kaj prinaša ekipi:

Foto: Aleš Fevžer

V bližini Edmontona sem treniral trikrat, štirikrat na teden z nekaj hokejisti, a nič ne more simulirati treningov in tekem s celotno ekipo. Povsem drugače je, ko trenira celotna ekipa, v Kanadi pa sem treniral z nekaj igralci. Počutim se dobro, a od zadnje tekme je minilo kar nekaj časa, verjetno sem imel tri leta, ko sem imel zadnjič tako dolg tekmovalni premor (smeh, op. a.), zato moram najprej počasi priti v ritem. Kdaj bom igral? Ne vem, a lahko rečem, da takoj, ko bom pripravljen.

Lahko zadevam, lahko branim, blokiram strele, kolikor sem videl, bom to tu tudi počel, in tega se veselim. Sem takšen, da se name lahko zanesejo do zadnje minute. Tudi navijači lahko pričakujejo, da se bom trudil po najboljših močeh. Zmagovanje mi pomeni še več, vse bom naredil, da ekipa to doseže.

Vrača se Kerbashian, Pavlin na dolgo okrevanje

Trener Antti Karhula si želi, da bi Bonino zaigral v petek, ko bo Olimpija gostil aktualnega prvaka tekmovanja Salzburg, a na odločitev o tem, kdaj se bo Američan vrnil v tekmovalni pogon, bo treba še počakati.

Bo pa danes, ko zmaji gostujejo v Gradcu, znova igral Kale Kerbashian, medtem ko naj bi bila Žiga Pance in Rudolf Červeny odsotna več tednov, kapetan Žiga Pavlin pa še dlje, saj je utrpel težjo poškodbo, a Karhula verjame, da ga ta ne bo ustavila pri nadaljevanju kariere.