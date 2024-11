Hokejisti Olimpije bodo zvečer gostovali pri Gradcu, kjer se bodo poskušali izogniti petemu zaporednemu porazu, s katerim bi se še oddaljili od mest, ki vodijo neposredno v končnico. V postavo se vrača Kale Kerbashian, medtem ko bosta Žiga Pance in Rudolf Červeny najverjetneje odsotna še več tednov, kapetan Žiga Pavlin pa je v petek utrpel poškodbo, ki ga bo z ledenih ploskev oddaljila za dolgo obdobje, a trener Olimpije Antti Karhula verjame, da se bo 39-letnik še vrnil tekmovalno na led. Finec, ki priznava, da so se znašli v začaranem krogu, v katerem še iščejo odgovor, kakšna ekipa želijo biti na dolgi rok, opozarja, da si ne smejo še enkrat privoščiti pristopa z nedeljske tekme, ko so v Asiago prispeli praktično z belo zastavo v rokah.

Ljubljanski klub je v torek na novinarski konferenci predstavil ameriško okrepitev Nicka Bonina, ki je v zadnjih dneh preusmerjal pozornost iz padajoče rezultatske krivulje, težav z okrnjenim igralskim kadrom in neprepričljivih predstav zeleno-belega tabora. Trenerski štab pozdravlja prihod Američana, s katerim je Olimpija naredila dobro marketinško potezo tako za klub kot ligo, se pa zaveda, da en igralec ne more nadomestiti treh oziroma štirih nosilcev igre.

"Kaj želimo biti? Top ekipa ali le povprečna?"

"Imamo veliko mladih v ekipi in včasih mlajša ekipa potrebuje take stvari, zaušnico, da se zave, da 80 odstotkov ne bo dovolj za zmago." Foto: Aleš Fevžer Glavni trener Antti Karhula meni, da morajo predvsem najti odgovor o tem, ali želijo biti na dolgi rok resnično ekipa za vrh tekmovanja ali pa povprečni kolektiv lige, in opozarja, da si česa podobnega, kot so si v nedeljo, ko so se na gostovanju pri Asiagu po njegovih besedah predali še pred tekmo, ne smejo več privoščiti.

"To je bilo povsem nesprejemljivo (da so prišli na tekmo z belimi zastavami, op. a.). Fantje se tega zavedajo, mi se tega zavedamo, vodje med igralci v ekipi so bili zaradi tega res jezni. Cel dan se voziš na tekmo, potem pa jo na tak način prepustiš nasprotniku. To se ne sme dogajati. Imamo veliko mladih v ekipi in včasih mlajša ekipa potrebuje take stvari, zaušnico, da se zave, da 80 odstotkov ne bo dovolj za zmago. To je liga, v kateri ni lahkih tekem. Morda smo potrebovali to, da so fantje spoznali, da bo treba biti že od začetka stoodstotno pripravljen. Že nekaj časa govorim, da se s fanti pogovarjamo o tem, kaj želimo biti na dolgi rok: ena od top ekip lige ali le povprečna ekipa. To je vprašanje, s katerim se soočamo ves čas in na katerega moramo najti odgovore," je v torek razmišljal Karhula.

"S fanti se pogovarjamo o tem, kaj želimo biti na dolgi rok: ena od top ekip lige ali le povprečna ekipa. To je vprašanje, s katerim se soočamo ves čas in na katerega moramo najti odgovore."

"Vedeli smo, da ne bo zgolj mirna plovba"

Na vprašanje, ali se sam še počuti udobno" na položaju, je dodal: "Da. Kot sem že večkrat rekel, smo vsi vedeli, da naša sezona ne bo le mirna plovba, pač pa bodo prišli padci, kar se zgodi pri vsaki ekipi, sploh pa v ekipi z veliko mladimi. Vedel sem, da bodo na dolgi rok prišli zahtevni časi, iz katerih bo treba izplezati. Ko ti to enkrat uspe, si po mojem mnenju še močnejši. Vsaj jaz tako vidim ta položaj."

Kale Kerbashian se zvečer vrača v tekmovalni ritem.

Kdaj bo ekipi na tekmi prvič pomagal Bonino, za katerega 48-letni Finec verjame, da ne bo vnesel le izkušenj na ledu, pač pa bo tudi pravi vzor zunaj njega, v torek še ni bilo mogoče napovedati.

Se pa danes v Gradcu v postavo vrača kanadski napadalec Kale Kerbashian, ki je zaradi poškodb izpustil dobršen del dozdajšnje sezone, medtem ko bodo Žiga Pance in Rudolf Červeny, predvsem pa kapetan Žiga Pavlin, ki se je poškodoval na petkovi tekmi, odsotni še lep čas.

"Kerbashian se je vrnil, kar je zelo dobro, sploh po tem, ko je imel najprej daljšo pavzo (odsoten dva meseca, op. a.) in zdaj še krajšo (nekaj tekem, op. a.). Za Panceta upam, da se bo vrnil v nekaj tednih, večji vprašaj je pri Rudyju, morda se bo vrnil čez tri, štiri tedne. Verjamem, da bomo, ko se bodo vsi vrnili in bo zraven še Nick, videti povsem drugače. Do takrat pa bodo v tem natrpanem urniku priložnosti dobivali mlajši, se poskušali dokazati in si priboriti mesto v ekipi. Povsem normalno je, da se v ekipi pojavljajo poškodbe, te so sestavni del, imamo pa trenutno poškodovane nosilce igre, zato imajo mlajši priložnost za dokazovanje," pravi Karhula in dodaja, da je 39-letni Pavlin utrpel težjo poškodbo, a da verjame, da ga bomo še videli v tekmovalni opravi.

Kapetan Žiga Pavlin se je pred dnevi težje poškodoval (zgornji del telesa). Karhula verjame, da ta poškodba ne bo preprečila njegove tekmovalne vrnitve.

Karhula verjame, da če se kdo lahko vrne, je to Pavlin

"Gre za težjo poškodbo, a danes sem se videl z njim in bil je odločen, da se po okrevanju vrne. Potrebne bo veliko mentalne moči za vrnitev na led, a prepričan sem, da če komu to lahko uspe, lahko njemu. Zagotovo bosta potrebna dva, trije meseci, da bomo sploh vedeli, kako in kaj, a ponavljam, da se je odločen vrniti. Pavla bo kot vodja še naprej dnevno ob ekipi. Imamo pa v ekipi še druge vodje. Naslednja dva, trije tedni ne bodo lahki, moštvo bo veliko na poti. Bo pa to tudi priložnost za preostale fante, da pokažejo, ali si dolgoročno res želijo biti top ekipa. Vsekakor si ekipa, ki nekoč želi postati top ekipa, podobnega začetka, kot je bil proti Asiagu, ne sme privoščiti," je zaključil Karhula.

Ta bo z varovanci danes gostoval pri Gradcu, ki se je pred sezono prav tako finančno in kadrovsko okrepil. Graški panterji, katerih dres nosi tudi slovenski napadalec Rok Tičar, so trenutno četrti, pred sedmo Olimpijo imajo po 19 tekmah sedem točk prednosti. To bo že tretji medsebojni obračun ekip v tej sezoni, prvi je s 4:2 pripadel Ljubljančanom, drugi pa z istim rezultatom tekmecem.

Foto: Domen Jančič

Bo Linz pri vodilnih nadaljeval zmagovito serijo?

Zvečer bi lahko bilo zanimivo na Madžarskem, kjer bo vodilni Fehervar AV19 (Anže Kuralt) gostil rezultatsko najbolj vročo ekipo ta trenutek Steinbach Black Wings Linz (Luka Maver, Ken Ograjenšek), ki prihaja na krilih šestih zaporednih zmag.

Drugi Bolzano gostuje pri Beljaku, Celovčani (Jan Muršak, Luka Gomboc - poškodba) po četrto zaporedno zmago odhajajo v Innsbruck, prvak Salzburg, ki bo v petek gostoval v Ljubljani, gosti Pioneers Vorarlberg, Pustertal pa gosti Asiago.

