Le nekaj dni po tem, ko so v ljubljanskem hokejskem klubu Olimpija naznanili prihod v ligi NHL prekaljenega ameriškega centralnega napadalca Nicka Bonina, se je 36-letnik, ki je v letih 2016 in 2017 s Pittsburgh Penguins osvojil dva Stanleyjeva pokala, v zelenem dresu že predstavil slovenski javnosti.

Še v lanski sezoni je Nick Bonino igral v najmočnejši hokejski ligi na svetu za New York Rangers, danes pa prejel zeleni dres ljubljanske Olimpije s številko 63.

Novih soigralcev še ni spoznal, na ledu bo trening opravil v torek, kdaj pa bo prvič zaigral v ligi ICE, še ni jasno. Želja trenerja Anttija Karhule, čigar ekipo pestijo poškodbe – predvideno je, da se Kale Kerbashian vrne v sredo, Žiga Pance in Rudolf Červeny bosta odstotna še nekaj tednov, kapetan Žiga Pavlin pa še precej dlje –, da bi zaigral že v petek, ko v Halo Tivoli prihajajo aktualni prvaki lige Ice, hokejisti moštva Red Bull Salzburg. Ali bo res tako, bo znano kmalu.

"Lansko leto ni bilo dobro zame"

Šestintridesetletni centralni napadalec je v Ljubljano prispel danes, popoldne pa se je predstavil sedmi sili. "Vesel sem, da sem tukaj. Lansko leto ni bilo dobro zame, ampak odločil sem se, da igram naprej in odkrivam Evropo in lige v njej. Raziskal sem, kam grem, čutiš neko strast, mesto in država imata rada klub in to cenim. Smer kluba je vznemirljiva in vesel sem, da sem del tega. Komaj čakam, da zaigram. Ne vem še, kdaj bo to, ampak se že veselim," je na novinarski konferenci povedal Bonino.

Ta je v lanski sezoni igral za New York Rangers, pri katerem so se mu konec januarja, kot pravi sam, brez predhodnih opozorilnih znakov zahvalili za sodelovanje. Že prej se je dobro zavedal, da gre pri ligi NHL za posel, a januarja je še izdatneje spoznal krutost najmočnejše hokejske lige na svetu.

Foto: Aleš Fevžer

"Čutil sem, da je hokej še v meni, rad igram, rad tekmujem in zmagujem"

Dejal je, da se zaveda, da še ni v pravem ritmu, kljub temu da je drsal od trikrat do štirikrat na teden, ampak tekme so vendarle tekme. "Počutim se dobro, ampak bo treba še nekaj narediti. Nekaj časa je že minilo, odkar sem nazadnje igral," je dodal izkušeni napadalec, ki tako dolgo brez tekme ni bil, kot je karikiral, od tretjega leta starosti.

"Čutil sem, da je hokej še v meni, rad igram, rad tekmujem in zmagujem," je nadaljeval in povedal, da rad igra odgovoren hokej. "Lahko zadevam, lahko branim, blokiram strele, kolikor sem videl, bom to tu tudi počel in tega se veselim. Sem takšen, da se name lahko zanesejo do zadnje minute," je opisal svoje lastnosti.

Foto: Aleš Fevžer

"Igra je drugačna, a ..."

Kot pravi, si želi čim prej igrati, ampak noče prehitevati, tako da bo verjetno minilo še nekaj časa, preden bo lahko tekmovalno po željah pomagal svojim novim soigralcem, ki jih bo spoznal v sredo. "Liga je dobra, igral sem z nekaterimi, ki igrajo v njej, ogledal sem si nekaj tekem, poskušal sem doumeti razlike. Igra je drugačna, ampak poskušal se bom čim bolje pripraviti."

Povedal je, da je že sam raziskal, kam gre, na vprašanje, ali se je o Ljubljani in Sloveniji kaj pozanimal tudi pri zvezdniku ekipe Los Angeles Kings Anžetu Kopitarju, pa je odvrnil: "Proti njemu sem velikokrat igral, je neverjeten. Želel sem ga vprašati za kak nasvet o restavracijah ali kaj podobnega, ampak ga nočem motiti s takšnimi stvarmi."

V Ljubljani prek pogovorov začutil strast ...

Priznal je, da se je pogovarjal z več ekipami, a je bila strast, ki jo je začutil v ljubljanskem kolektivu, tista, ki ga je prepričala. "Nisem najvznemirljivejši igralec, ampak naredim stvari po svoje. Tudi navijači lahko pričakujejo, da se bom trudil po najboljših močeh. Zmagovanje pa mi pomeni še več, vse bom naredil, da ekipa to doseže."

Foto: Aleš Fevžer

Lefebvre: Hočemo ustvariti zmagovalno kulturo

Prav zmagovalna miselnost je nekaj, kar od njega pričakujejo v Olimpiji. "Hočemo ustvariti zmagovalno kulturo. Pri tem nam on lahko pomaga. Vse na ledu bo naredil boljše. Naša prioriteta je najprej priti v končnico. Pri njem ne bomo prehitevali dogodkov, na led ga bomo poslali, ko bo pripravljen. Če ga prehitro, lahko pride do poškodbe," pa je povedal Alexandre Lefebvre, strateški partner kluba.

Skoraj tisoč tekem lige NHL

Bonino ima bogate izkušnje iz severnoameriške lige NHL, kjer je odigral 973 tekem in dosegel več kot 400 točk. Igral je za klube, kot so Anaheim Ducks, kjer se je začela njegova kariera v NHL, Vancouver Canucks, Nashville Predators, Minnesota Wild, Pittsburgh Penguins, s katerimi je osvojil dva Stanleyjeva pokala (2016 in 2017), in že omenjene Rangers.

Nazadnje je igral za NY Rangers. Foto: Reuters

Bonino se je izkazal tudi v dresu reprezentance ZDA, s katero je nastopil na različnih mednarodnih tekmovanjih. Na svetovnih prvenstvih je z ameriško reprezentanco dvakrat osvojil bronasto medaljo in bil na svetovnem prvenstvu leta 2023 tudi kapetan reprezentance.

Olimpijo že v sredo čaka nova preizkušnja v ligi ICEHL, v 22. krogu bo gostovala pri Graz99ers. Ljubljanska zasedba je trenutno sedma v tem tekmovanju, ekipa iz Gradca pa četrta.

