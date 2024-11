Hokejski klub Olimpija Ljubljana je konec preteklega tedna naznanil prihod zveneče okrepitve Nicka Bonina, ki je še lani igral v ligi NHL, že ta teden pa bo oblekel dres slovenskega moštva. Vodstvo tega je pojasnilo, da se jim je ob klicu agenta ideja o prihodu dvakratnega prvaka lige NHL sprva zdela nerealna, a da so hitro našli skupen jezik. "Povedali smo, kakšne so naše realne finančne zmožnosti, pri katerih se ponavadi vse začne. V tem primeru pa to ni bil glavni pogoj, tako da smo to vprašanje zelo hitro rešili. Glavni pogoj je bil, da pride v okolje, kjer bo še naprej igral dober hokej in v njem užival, ter nekam, kjer bo lepo poskrbljeno za njegovo družino," o odmevnem novem članu, ki bi lahko zaigral že na petkovi tekmi proti Salzburgu, pravi direktor kluba Anže Ulčar.

Po koncu petkove tekme so pri ljubljanskem hokejskem klubu Olimpija, ki se je znašel v primežu poškodb in porazov, naznanili, da so se okrepili z ameriškim centralnim napadalcem Nickom Boninom.

36-letnik je zadnje desetletje in pol preživel v najmočnejši hokejski ligi na svetu, v kateri je odigral skoraj tisoč tekem ter v letih 2016 in 2017 s Pittsburgh Penguins osvojil dva Stanleyjeva pokala. V lanskem tekmovalnem obdobju je nosil dres New York Rangers, v letošnjem pa še ni odigral nobene tekme.

O prihodu ameriškega reprezentanta, ki je z reprezentanco ZDA igral na treh svetovnih prvenstvih, zadnjič jo je vodil kot kapetan leta 2023, je v pogovoru z novinarji spregovoril direktor ljubljanskega kluba Anže Ulčar.

"Ko je nakazal, da je Nick kandidat za našo ekipo, je bila prva misel: 'to je nerealno'." Foto: Bor Slana/STA

O tem, kako je prišlo do stika in ideje o prihodu Bonina v Ljubljano:

Z Nickom smo prišli v stik prek enega od številnih agentov, s katerimi smo v stiku. Ko je nakazal, da je Nick kandidat za našo ekipo, je bila prva misel: 'to je nerealno'. Velikokrat se nam ponujajo igralci, ki so nižjega kalibra, pa vemo, da nam cenovno niso dosegljivi. A vseeno smo se začeli pogovarjati, povedali smo, kakšne so naše realne finančne zmožnosti, pri katerih se ponavadi vse začne. V tem primeru pa to ni bil glavni pogoj, to vprašanje smo zelo hitro rešili. Glavni pogoj je bil, da pride v okolje, kjer bo še naprej igral dober hokej, kjer bo užival v hokeju, kjer bo lepo poskrbljeno za njegovo družino in kjer je življenje lepo, mirno. Želel je priti v okolje, v katerem bo življenje na visoki ravni.

O pomembnosti vloge novega kanadskega strateškega partnerja Alexandra Lefebvra pri prihodu Bonina:

V nekem trenutku se je vključil tudi Alex, kar je dalo dodatno težo. Ker je on del te ekipe, ne samo zaradi njegovega poslovnega pedigreja, pač pa preprosto zaradi njegove energije, značaja, so te stvari lažje. Tako da je zagotovo tudi to zelo pomagalo.

Strateški partner Olimpije Alexandre Lefebvre Foto: Domen Jančič

O tem, ali so ob vseh poškodbah nosilcev igre (Kale Kerbashian, Žiga Pance, Rudolf Červeny, na zadnji tekmi se je poškodoval še kapetan Žiga Pavlin) iskali okrepitev ter klicu agenta:

Glede na stanje, da veliko nosilcev manjka, je normalno, da si aktiven na trgu, tako da nismo bili povsem pasivni. Za eno od možnosti se je izkazal Nick in odvilo se je, kot se je. Dejstvo je, da imamo dobre odnose z agenti, da imamo vse večji ugled kot zdrava organizacija, ki dobro skrbi za igralce. Tudi zato je agent Timo Pärssinen, s katerim smo že sodelovali, pomislil na nas. Več bo Nick sam povedal, a ko je iskal klub, je povedal, kakšno okolje si želi, in očitno je agent ocenil, da to okolje tu ustreza željam.

S Pittsburgh Penguins je bil dvakrat prvak lige NHL. Foto: Getty Images

Imel je tudi druge možnosti, a mu finance niso bile prioriteta, pač pa cel paket, cela izkušnja, ki jo pričakuje. Pogovarjal se je tudi z drugimi klubi, a v najinem pogovoru je rekel, da je bilo bolj ali manj povsod vse zelo striktno poslovno, tukaj pa je začutil nekaj več v smislu predanosti, strasti. Veseli se prihoda tudi z vidika družinskega življenja, ki mu je zelo pomembno. Neka celotna pričakovana izkušnja mu najbolj ustreza tukaj.

O finančni plati "projekta Nick Bonino", o tem, kako zelo bo ta plat odstopala od tiste pri ostalih igralcih:

Ne bo izstopal po financah. Gre za zgornji limit naše zmogljivosti, realnih sposobnosti. Edino, kar smo se dogovorili, je, da res poskrbimo za drugi del, kar sicer poskrbimo tudi pri drugih igralcih.

V smislu, da smo mu v pomoč pri stvareh, povezanih z družino. Ima tri otroke, hčerki bosta šli tukaj v osnovno šolo, tako da mu na primer pomagamo tudi pri vpisu v osnovno šolo.

V lanski sezoni je igral za NY Rangers, v letošnji še ni odigral nobene tekme. Foto: Reuters

O tem, ali je imel, glede na to, da je vajen okolja NHL, kakšne dodatne želje, pogoje:

Ne. Kot sem omenil, gre bolj za stvari, vezane na družinsko življenje. Vpis v šolo in na primer to, da bo avto dovolj velik, da se bo v njem lahko vozila celotna družina. Vse se je vrtelo okoli družine, res je zelo družinsko usmerjen človek.

O tem, kdaj in v kakšni formi ga pričakujejo, glede na to, da v letošnji sezoni še ni igral:

V Slovenijo pride v torek. Želja je, da bi v petek igral, ni pa to obljuba. Vsak igralec, ki ni bil v tekmovalnem pogonu, potrebuje nekaj časa, da se vrne. Ni igral, je pa treniral, kar ni isto kot tekma, tako da ne pričakujem, da pride v stoodstotni formi.

Moramo pa vedeti, da je še lani igral na ravni lige NHL. Potreboval bo nekaj tekem, verjamem pa, da se tak igralec po premoru vrne hitreje kot nekdo, ki igra na bolj primerljivi ravni ligi ICE.

Trener Olimpije si ob vseh poškodbah nosilcev igre želi, da bi igral že v petek. Foto: Guliverimage

O tem, da v klubu poudarjajo pomembnost slovenskih igralcev, ponujanju priložnosti mladim ... in tem, da bi nekomu od teh vzel mesto:

Ne, ni se za bati, da bi se to zgodilo. Mislim, da vsi, ki gledajo tekme, vidijo, da lepo napredujemo, po drugi strani pa imamo svoje izzive. Ta mladostna energija in razigranost potrebujeta tudi neko zrelo prizemljenost. Še vedno igramo z minimalnim številom tujcev.

Kar pa zadeva domače, slovenske igralce, pa imajo vsi ogromno priložnosti, na njih pa je, da jih še naprej izkoriščajo in da se od takih igralcev učijo. Ne samo igre na ledu, ampak profesionalizma, odnosa do službe, odnosa do lastne kariere in tudi do okolja.

Vsi igralci, tudi Rudolf (Červeny, op. a.), so skrbno izbrani, da so mlajšim vzor. Ali jim oni sledijo ali ne, je njihova odločitev. Dana priložnost ni nič vredna, priložnost mora biti zaslužena in upravičena.

Trener Olimpije Antti Karhula o prihodu Bonina:

"Moj prijatelj, ki je agent, je stopil v stik z mano z vprašanjem, ali smo zainteresirani zanj. Najprej sem mislil, da nisem prav razumel, o kom govori, a sem hitro dojel, da ni napaka, da gre res zanj." Foto: www.alesfevzer.com Moj prijatelj, ki je agent, je stopil v stik z mano z vprašanjem, ali smo zainteresirani zanj. Najprej sem mislil, da nisem prav razumel, o kom govori, a sem hitro dojel, da ni napaka, da gre res zanj. Povedal sem Anžetu in nato so stvari prevzeli v pisarni ter vse skupaj precej hitro izpeljali. Pozanimali smo se tudi, kakšen je kot osebnost, in dobili pozitivne informacije, tako da k nam prihaja dobra oseba z dobrim značajem. Naša pisarna je očitno naredila nekaj prav, da ga je prepričala. To je dobro tako za nas kot za celotno ligo.

Lepo je imeti takega igralca, očitno je, da gre za odličnega hokejista, saj je v ligi NHL odigral skoraj tisoč tekem. Morda ne bo najhitrejši, bo pa eden od igralcev z najvišjim hokejskim IQ, če ne kar najvišjim. Zagotovo se bomo od njega vsi nekaj naučili.

Njegov prihod mi kot trenerju ne daje dodatnega pritiska. Ne, ne zgodi se pogosto, da treniraš takšnega igralca ali pa igraš z njim, a zaradi tega dodatnega pritiska ne čutim. Bo pa lepo imeti takšnega hokejista v garderobi. Upam, da bo igral že v petek.