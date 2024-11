Olimpija šele po kazenskih strelih priznala premoč Bolzanu

Hokejisti HK Olimpija Ljubljana so v sredo gostovali pri moštvu z vrha lestvice lige Ice Bolzanu in izgubili po kazenskih strelih z 1:2. Anže Kuralt je prispeval dve podaji k zmagi Fehervarja, Ken Ograjenšek pa gol k zmagi Linza.

Ljubljanska zasedba se je po več kot 14 dneh tekmovalnega premora v nedeljo vrnila v tekmovalni ritem in na domačem ledu s 5:7 izgubila s Celovcem. Danes se je pomerila z drugouvrščenim Bolzanom in izgubila šele po desetih serijah kazenskih strelov. Ljubljanski vratar Lukaš Horak je zbral 34 obramb in v rednem delu tekme preprečeval veselje domačim napadalcem.

Prvi so se sicer veselili zmaji. V osmi minuti je po podaji Aljoše Crnovića vratarja Sama Harveya premagal Miha Zajc. V nadaljevanju so gostje s trdno obrambo dolgo zadržali minimalno vodstvo. Dvakrat so imeli domači tudi igralca več, vendar Horak in obramba Olimpije nista klonila.

So pa nato domači le izenačili v začetku zadnje tretjine. Scott Valentine je zadel v 43. minuti, do konca rednega dela pa je imel Bolzano še nekaj priložnosti za zmago, dvakrat spet tudi ob "power playu", a so vse ostale neizkoriščene.

V podaljšku se je spet največ dogajalo pred Horakom, zaradi izključitve Nika Simšiča so imeli v zadnji minuti domači še igralca več, vendar še enega gola niso dosegli. O zmagovalcu so tako odločali kazenski streli, kjer pa so Južnotirolci prišli do dveh točk, odločilni gol je dosegel Adam Hawlenka.

V postavo ljubljanskega kolektiva se je v nedeljo po poškodbi vrnil kanadski napadalec Kale Kerbashian, medtem ko Žiga Pance in Rudolf Červeny trenerju Anttiju Karhuli danes še nista bila na voljo.

Zmaji bodo po večerni tekmi znova v akciji v petek, ko bodo ob 19.15 gostili Linz.

Vodilni do zmage na Koroškem

Vodilni Fehervar AV19 je s 3:2 zmagal na gostovanju v Beljaku, Anže Kuralt pa je prispeval dve asistenci. Ken Ograjenšek je bil strelec prvega gola za Linz, ki je z 2:0 slavil na Predarlskem, Asiago pa je po podaljšku priznal premoč Innsbrucku.

