Kerbashian se je vrnil z golom, KAC pa po izjemni bitki slavil v Tivoliju

Ljubljanska HK Olimpija je v Hali Tivoli v nedeljo gosrila Celovce Jana Muršaka in Luke Gomboca in tekmo lige Ice, na kateri je po dolgi odsotnosti znova zaigral kanadski napadalec Kale Kerbashian, izgubila s 5:7. V soboto sta se zmag veselila Dunaj in Gradec (Rok Tičar).

Po reprezentančnem premoru so se na delo vranili tudi hokejisti ljubljanske Olimpije. V Hali Tivoli so v nedeljo goastili celovški KAC in izgubili s 5:7. Celovčane so zmaji sicer v tej sezoni lige Ice že premagali, 22. septembra so v Celovcu slavili s 4:3 po podaljšku.

Ljubljančani so danes v tretji minuti tekme ostali brez Lovra Kumanovića, na katerega je grdo naletel Maximilian Preiml, pa za nevaren prekršek (udarec s komolcem v glavo), dobil le dvominutno kazen. Olimpija prvega "power-playja" ni izkoristila, še več, KAC je z igralcem manj povedel, ko je po izgubljenem ploščku gostiteljev v hiter protinapad zadrsal Johannes Bischofberger in premagal ljubljanskega vratarja Lukaša Horaka.

Lovro Kumanović je tekmo končal po treh minutah. Foto: Filip Barbalić

Nato o zmaji le pokazali zobe. Za izenačenje je v peti minuti po lepi podaji Marcela Mahkovca poskrbel povratnik Kale Kerbashian, slabi dve minuti kasneje je za vodstvo zmajev z 2:1 poskrbel kar Mahkovec sam. Med deveto in 13. minuto tekme so zmaji prevedrili težke čase, po izključitvah Maris Bičevskisa in Žige Pavlina so slabe pol minute igrali celo s tremi možmi proti petim celovškim, a zdržali pritisk, v začetku 14. minute, ko sta bili obe zasedbi popolni pa je Nik Simšič še povišal vodstvo domačih, ko je v gol KAC-a pospravil plošček, ki ga gostujoči vratar Sebastian Dahm ni uspel pokriti. A gostje so pet sekund pred koncem prve tretjine le poskrbeli, da so na odmor odšli le z golom zaostanka, manjšo nezbranost Olimpijine obrambe je izkoristil Nicholas Petersen.

Povratnik Kale Kerbashian se je že vpisal med strelce. Foto: Filip Barbalić

V drugo tretjino so Celovčani vstopili bolj odločno, pritisk na vrata Olimpije pa se jim je obrestoval v 30. minuti, ko je za izenačenje na 3:3 poskrbel Fabian Hochegger. Dobrih šest minut kasneje so na tekmi povedli gostje, Olimpija se ni uspela otresti pritiska, za KAC pa je zadel Nick Pastujov.

Novo izenačenje so gledalci v Hali Tivoli dočakali po minuti in 19 sekundah tretje tretjine, ko je imenitno podajo Roberta Saboliča izkoristil Blaž Gregorc in zadel za 4:4. V naslednjem napadu zmajev je za vrati Celovca prišlo do pretepa. Posledica tega je bil nov "power-play" Celovca, ki pa ga je Olimpija preživela brez prejetega gola. Zmaji so nadaljevali s pritiskom, v 49. minuti pa je Sabolič poskrbel za novo veselje na tribunah in zadel za vodstvo s 5:4. A veselje domačih navijačev ni trajalo dolgo, v 51. minuti je Johannes Bischofberger spet izenačil, podajo za peti gol Celovčanov pa je prispeval Jan Muršak. V 56. minuti je Bischofberger dosegel še svoj tretji gol na tekmi za novo vodstvo gostov. 35 sekund za tem je z močnim strelom od daleč Horaka presenetil še Matthew Fraser. Zmaji so v zaključku tekme poskušali brez vratarja in s šestimi možmi v polju, a izida niso uspeli spremeniti.

Kerbashian se je po več kot mesecu dni vrnil v tekmovalni ritem. 34-letnik si je 27. septembra na tretji tekmi sezone z Asiagom poškodoval koleno in moral na večtedensko okrevanje.

