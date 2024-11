Moštva v ligi ICE po sredinih tekmah nadaljujejo lov za točkami, le HK Olimpija na vrnitev v tekmovalni ritem še čaka. Prvi obračun po 2. novembru bodo Ljubljančani odigrali v nedeljo ob 18. uri, ko bodo gostili Celovec Jana Muršaka in Luke Gomboca. Na tej tekmi bo po dolgi odsotnosti znova zaigral kanadski napadalec Kale Kerbashian, so sporočili iz kluba.

Hokejisti Olimpije so zadnji dvoboj odigrali 2. novembra, še precej več časa pa je preteklo od zadnje tekme kanadskega centralnega napadalca Kala Kerbashiana, ki se po več kot mesecu dni vrača v tekmovalni ritem.

34-letnik si je 27. septembra na tretji tekmi sezone z Asiagom poškodoval koleno in moral na večtedensko okrevanje. To je končano, tako da bo Kerbashian nared za nedeljsko tekmo s Celovcem, so sporočili iz ljubljanskega kluba.

Olimpija in Celovec sta se to sezono že srečala, septembra so zeleni zmaji na Koroškem prišli do zmage v podaljšku, ko je zadel prav kanadski povratnik.

Kapetan Olimpije Žiga Pavlin pred tekmo s Celovcem (vir videa: HK Olimpija Ljubljana):

"Lepo je bilo imeti ta premor, najprej smo imeli pet povsem prostih dni, večina fantov je odšla na mini dopust, si nabrala energijo, ta teden pa smo imeli veliko časa za trening, kar je odlično, saj sicer časa za treninge ni ravno na pretek. Bo kar izziv igrati prvič po dveh tednih, medtem ko bo to za Celovec že tretja tekma ta teden, tako da bo prvih 20 minut kar izziv," je pred prvo tekmo po več kot dveh tednih v klubski mikrofon dejal glavni trener Olimpije Antti Karhula.

Celovčani pred prihodom v Tivoli gostijo Linz, Gomboc na daljše okrevanje

Celovčani bodo pred prihodom v Tivoli danes pričakali slovensko obarvani Linz Luke Mavra in Kena Ograjenška. Muršak se je po poškodbi v sredo vrnil v postavo, Gomboc pa bo zaradi poškodbe, ki jo je utrpel pred reprezentančnim premorom, po informacijah kluba odsoten dalj časa. Prvi strelec Linza Maver (šest golov) in Ograjenšek sta si pred dnevi priborila podaljšanje pogodbe do konca sezone.

Luka Maver, s šestimi goli prvi strelec Linza, in soigralci bodo zvečer gostovali v Celovcu. Foto: BWL / Draxler

Madžarski kolektiv Fehervar AV19 Anžeta Kuralta, ki je sredi tedna izgubil po osmih zaporednih zmagah, gosti Pioneers Vorarlberg, vodilni Bolzano pa bo pred Kuraltovimi poskušal ostati v Innsbrucku. Gradec Roka Tičarja gostuje pri Asiagu, Dunaj gosti prvake iz Salzburga, Beljak pa se bo na domačem ledu pomeril s Pustertalom.

