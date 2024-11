Asiago: Obveznosti bomo poravnali v kratkem

Avstrijski Kleine Zeitung je pretekli teden poročal, da pri Asiagu zamujajo z izplačili, da je vodstvo lige o tem seznanjeno ter da imajo v italijanskem kolektivu nekaj dni časa, da pojasnijo dogajanje in poravnajo obveznosti.

"Ne smemo pozabiti, da so na naš začetek sezone 2024/25 vplivala obnovitvena dela dvorane (zaprt od maja 2024), zaradi česar se je moral klub pripravljati drugje, se odpovedati poletnim prijateljskim tekmam, prvo domačo tekmo pa gostil šele 18. oktobra. Vse to je zaradi pomanjkanja prihodkov in občutnega povečanja odhodkov močno zapletlo finančno situacijo na začetku sezone. Temu je treba dodati še uravnovešanje odnosov z nekaterimi sponzorji in čakanje na prihodke od navijaških sezonskih vstopnic. Ti dejavniki so zagotovo povzročili še zahtevnejše čase za klub, ki pa želi pomiriti vse: oktobra smo začelo sanaciji razmer in v nekaj dneh bomo poravnali v celoti dolgovana plačila," so zapisali v sporočilu za javnost in dodali, da obžalujejo medijski primer, "zgrajen ad hoc okoli te afere, ki je šel tako daleč, da je nesorazmerno razširil pogoje afere in poskušal destabilizirati okolje Giallorosso".

Liga ICE se bo po reprezentančnem premoru vrnila v sredo, slovenski predstavnik HK Olimpija Ljubljana pa bo prvo tekmo po premoru odigral v nedeljo, ko bo v Tivoliju gostil Celovec.