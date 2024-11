Finančne težave klubov v hokejski ligi IceHL (nekdanji EBEL) niso novost. Dogajale so se v preteklosti, občutili so jih tudi slovensko obarvani kolektivi, dogajajo se danes. Po poročanju Kleine Zeitung naj bi se z njimi soočal Asiago, ki bo moral vodstvu tekmovanja dokazati, da je poravnal obveznosti.

Avstrijski Kleine Zeitung poroča, da naj bi se v neugodnem finančnem položaju znašel Asiago. Italijanski predstavnik v ligi ICE, v kateri igra tudi ljubljanska Olimpija, naj ne bi izplačal vseh plač. Vodstvu kluba so postavili ultimat in ima do petka čas, da ovrže obtožbe.

"Prejeli smo klice, da so se pojavile težave z izplačilom plač igralcev, govorice so prišle do nas," je komisar lige Christian Feichtinger dejal za Kleine Zeitung in dodal, da uradnih, pisnih dokazov o težavah nimajo.

Asiago je na lastno željo uvodnih sedem tekem odigral v gosteh, tako da sponzorji niso imeli želene oglaševalske prisotnosti, posledično naj bi nekatera sponzorska izplačila zamujala. "Nimamo nobenih finančnih obveznosti, smo pa nekatera izplačila dobili z zamikom. Vse to lahko kadarkoli potrdimo," so dejali pri klubu.

Pri Asiagu bodo morali dokazati, da so poravnali vse dozdajšnje obveznosti. Foto: Serena Fantini / Asiago Hockey

Zagotoviti morajo potrdila o poravnanih obveznostih

Vodstvo lige zdaj preiskuje domnevne težave, Asiago pa mora zagotoviti pisna potrdila, da so bile vse dozdajšnje obveznosti poravnane. Član izvršnega odbora lige Johannes Schwaiger je dal vedeti, da bodo ravnali v skladu s statutom. V primeru neporavnanih obveznosti je mogoča tudi izključitev iz lige.

Finančne težave klubov v tekmovanju so se v preteklosti pojavile že večkrat, za nekatere subjekte so bile na koncu tudi pogubne. Z njimi so se srečevali tudi v Ljubljani, na Jesenicah, pa v Zagrebu, Znojmu ...

Tretjo sezono v tekmovanju

Asiago se je Iigi ICE pridružil v sezoni 2022/23, ko se je v dodatnih bojih boril za končnico, a mu ni uspelo priti v četrtfinale, v lanski sezoni je po 11. mestu v rednem delu ostal brez možnosti za izločilne boje, v letošnji sezoni pa je trenutno na 11. mestu med 13 ekipami. Pred selitvijo na višjo igralno raven je, tako kot Olimpija, igral v Alpski ligi.