Olimpija strla še trdožive Tirolce, ljubljenec občinstva podaljšal pogodbo

Hokejisti HK Olimpija Ljubljana so po petkovi zmagi proti Pioneers Vorarlberg danes v Tivoliju po preobratu in trrh zadetkih v dveh minutah s 4:2 premagali še Innsbruck in mu vrnili za gostujoči poraz pred slabim mesecem dni (0:3). Igralec tekme, češki vratar Lukaš Horak, ki je zmaje znova večkrat reševal, je z Olimpijo podaljšal pogodbo in bo del ljubljanskega kluba tudi prihodnjo sezono. Danes je na sporedu tudi derbi kroga med Bolzanom in Fehervar AV19, za katerega igra Anže Kuralt. Preostale tekme bodo v nedeljo.