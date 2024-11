Olimpija pred domačim dvojčkom menja barve

Pred hokejisti HK Olimpija Ljubljana sta dve tekmi v Tivoliju v dobrem dnevu. Ob 18. uri se bodo najprej pomerili s Pioneers Vorarlberg in se po dveh porazih poskušali vrniti na zmagovito pot. Ljubljančani bodo novembra na domačih obračunih igrali v posebni izdaji Movember dresov, ki bodo v modri barvi in s simboli osveščanja o raku prostate.

Olimpija bo novembrske domače tekme igrala v modrih dresih. Foto: HK Olimpija Ljubljana Pri hokejski Olimpiji v november vstopajo z drugačno obarvano hokejsko opravo. Na domačih tekmah bodo v novembru oziroma 'movembru', mesecu osveščanja o moških boleznih, specifično oblikah raka, za katerimi zbolevajo moški, tradicionalno zeleno barvo zamenjali z modro.

Posebno izdajo dresov bodo na koncu prodali na dražbi, izkupiček bo šel v dobrodelne namene – društvu OnkoMan.

Zmaji se bodo v modri opravi prvič predstavili ob 18. uri, ko jih čaka nova domača tekma. V Tivoliju bodo pričakali Pioneers Vorarlberg, s katerim so se pred slabim mesecem srečali v gosteh in ga premagali s 5:2.

To je bil obračun, ko je Olimpija dosegla največ golov v tej sezoni. Njena učinkovitost sicer ni na želeni ravni, na kar so v ljubljanskem taboru znova opozorili v torek, ko so gostili Fehervar AV19, bili večji del tekme boljši nasprotnik, a zgolj enkrat premagali gostujočega vratarja in tesno izgubili.

Bodo zmaji strelsko bolj razpoloženi kot v torek, ko so zadeli le enkrat? Foto: Aleš Fevžer

Po večerni tekmi bodo zmaji na delu znova že v soboto ob 18. uri, ko bo v Ljubljani gostoval Innsbruck, moštvo pri katerem Olimpiji pred mesecem dni ni uspelo zadeti, domov se je vrnila s porazom z 0:3.

Po sobotni tekmi sledi reprezentančni premor, Olimpija se bo v tekmovalni ritem vrnila 17. novembra, ko bo gostila Celovec.

Bodo Kuraltovi nadaljevali zmagovito?

Vodilni Bolzano bo danes gostoval pri Pustertalu, drugi Fehervar AV19 bo sedmo zaporedno zmago napadal pri Asiagu, Linz (Ken Ograjenšenk, Luka Maver) gosti tretji Gradec (Rok Tičar), Celovec (Jan Muršak, Luka Gomboc) se bo doma pomeril z jutrišnjim gostom Olimpije Innsbruckom, prvak Salzburg pa pričakuje Beljak.

ICEHL, 1. november

Lestvica

