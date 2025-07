Hokejiste Olimpije okrepil T. J. Brennan

Hokejski klub Olimpija se je okrepil z ameriškim branilcem T. J. Brennanom. Omenjeni hokejist spada med najboljše branilce, ki so kadarkoli zaigrali v ligi ICE, so sporočili iz ljubljanskega kluba.

"T. J. je bil velika želja našega trenerja, saj mu še iz skupnega obdobja v Salzburgu zelo zaupa. Tudi on si je zaželel še en izziv v ligi ICE in vesel sem, da smo prišli do dogovora. Dobili smo odličnega igralca za igro z igralcem več z zelo visokim odstotkom učinkovitosti," je o novi okrepitvi povedal direktor kluba Anže Ulčar.

Pri HK Olimpija so ob tem še zapisali, da Brennan slovi kot igralec z izjemno močnim in natančnim strelom, pri čemer je še posebej učinkovit v igri z igralcem več na ledu.

Velja za izkušenega hokejista, saj ima poleg lige ICE izkušnje tudi z igranjem v ligah AHL, NHL in švicarski ligi. V najmočnejši hokejski ligi na svetu je zbral 50 nastopov za moštva Buffalo Sabres, Florida Panthers in Toronto Maple Leafs.

Velik pečat je pustil v ligi AHL, kjer je dvakrat prejel nagrado za najboljšega branilca lige (2014 in 2016). Ob tem je bil še trikrat izbran v zvezdniško postavo lige AHL. Skupno je v ligi AHL zbral več kot 650 nastopov in dosegel 478 točk.

V sezoni 2021/22 je s klubom Red Bull Salzburg v ligi ICE osvojil naslov prvaka in bil daleč najuspešnejši strelec med branilci.