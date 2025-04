S petkovim večerom in osvojitvijo naslova slovenskega prvaka je padel zastor nad kariero kapetana Olimpije in dolgoletnega reprezentanta Žige Pavlina. 39-letni branilec je ob čustvenem slovesu dejal, da je ponosen na vse, kar je otroku kranjskega Triglava na hokejski poti uspelo. "Mislim, da sem naredil dobro delo, a zdaj je čas za novo službo," pravi Pavlin, ki v Olimpijinem ustroju ostaja kot vodja članske ekipe.

Počasi, a vztrajno se končujejo hokejske kariere generacije, ki si jo bomo zapomnili tudi po tem, kako je v zadnjem debelem desetletju in pol vlekla voz slovenske reprezentance ter jo v samostojni državi dvakrat popeljala na olimpijske igre.

Del te je bil tudi steber obrambe Žiga Pavlin, za katerega je bila petkova tekma finala slovenskega prvenstva zadnja v karieri. Končal jo je z dvigom pokala za naslov državnega prvaka.

Kapetan Žiga Pavlin po koncu finala:

Za hokejske začetke "kriv" družinski prijatelj, za kariero pa toliko ljudi, da jih je težko našteti

Pavlin je otrok kranjske hokejske šole. V tej je prve korake naredil pri treh letih, ko ga je s hokejskim svetom seznanil družinski prijatelj. Ponosen je na to, do kam je prišel iz kranjskega Triglava. Foto: Aleš Fevžer

"Mare me je takrat odpeljal na trening, da je razbremenil mojo mamo, ko je oče delal v tujini. On ve, kako pomemben je, kako sem hvaležen, z njim se je vse začelo," je visokorasli branilec zavrtel spomin v konec 80. let in nadaljeval: "Potem pa je tu malo morje drugih, trenerji, družina, soigralci. Anton Tomko in Gorazd Drinovec sta mi veliko dala pri Triglavu, Ildar Rahmatullin mi je prvo večjo priložnost dal pri Olimpiji, pa konec koncev Matjaž Sekelj kot generalni direktor, da sem dobil prvo priložnost za igranje na tej ravni. Ogromno je trenerjev, nehvaležno je vse naštevati, saj res ne želim koga izpustiti. Vsem se zahvaljujem, vesel sem, da sem z vsemi ohranil dobre odnose."

"Nimam se kaj pritoževati, lahko sem ponosen"

Pavlina je kariera ob Sloveniji med drugim odpeljala v Italijo, na Švedsko, v Kazahstan, na Češko, Slovaško, zadnji dve sezoni pa je odigral pri Olimpiji, v dresu katere je v domovini pustil najmočnejši članski pečat.

"Lahko bi našteval vse klube, a ... na koncu lahko rečem, da sem zadovoljen s svojo kariero, s tem, kako sem od majhnega Triglava prišel do tja, kamor sem. Da sem končal kot kapetan Olimpije, da sem bil dvakrat z reprezentanco na olimpijskih igrah. Zadnjih nekaj dni sem razmišljal, ali bi kaj zamenjal, spremenil, a sem nekako prišel do zaključka, da se nimam kaj pritoževati, da sem imel zelo lepo kariero, zelo malo poškodb. Lahko sem ponosen nanjo, a zdaj je čas za novo službo."

"Nisem si mislil, da bom karkoli od tega dosegel"

Dodaja, da si je vedno želel igrati za reprezentanco, in obuja zelo živ spomin: "Že kot majhen fant sem jo spremljal. Spomnim se tudi, kako sva bila z očetom tu v Tivoliju in v kotu gledala, ko se je prvič uvrstila v skupino A. Takrat sem si rekel, da bi bilo lepo, če bi tudi sam lahko enkrat zaigral za reprezentanco. In mislim, da mi je kar uspelo. Dvakrat smo bili na olimpijskih igrah, Soči, Pjongčang, to ostaja v res lepem spominu. Pa svetovna prvenstva skupine A. Igrali smo proti najboljšim na svetu. Nikoli si nisem mislil, da bom karkoli od tega dosegel, bil sploh del tega. Vesel sem, da sem si s takimi igralci lahko delil slačilnico. V reprezentanci smo bili res povezani, bili smo kot eno, še zdaj smo v stikih."

Zaigral je na dvojih olimpijskih igrah, 2014 v Sočiju, 2018 v Pjongčangu. Foto: Sportida

Bogata dediščina kariere se ne šteje le v rezultatih

Prav stkana hokejska prijateljstva in kontakte ocenjuje kot pomembno dediščino igralske kariere: "Z vsemi, s katerimi smo si delili slačilnico, imam dobre odnose. Z nobenim se nisem nikoli sprl, še vedno govorimo. Mislim, da to ostane za vse življenje. In tega sem vesel. Tudi s trenerji in funkcionarji iz klubov, v katerih sem bil pred desetletjem, imam še danes stik." Pavlin ostaja del Olimpije kot vodja članske ekipe. Foto: Aleš Fevžer

Hiter vstop v drugo kariero

Pavlin bo hitro zakorakal v drugo kariero, saj ostaja del ljubljanskega kluba. Opravljal bo vlogo vodje članske ekipe. "Zdaj me čaka skok v novo službo, kjer pa bom novinec. Vloga menedžerja ekipe obsega velik razpon zadolžitev. Zdaj bom na drugi strani ekipe, kjer bom na voljo fantom."