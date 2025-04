Po koncu finala državnega prvenstva med Olimpijo Jesenicami je selektor slovenske izbrane vrste Edo Terglav razkril vse igralce, ki so vabljeni na reprezentančne priprave na IIHF svetovno prvenstvo elitne divizije, ki bo od 9. do 25. maja potekalo na Švedskem in Danskem. Med njimi je pričakovano tudi vratar Olimpije, Čeh, ki je pred dnevi prejel slovensko državljanstvo, Lukaš Horak .

V luči zaključka tekmovanja za člansko državno prvenstvo je strokovni štab moške članske hokejske reprezentance razkril vsa imena, ki so vabljena na reprezentančne priprave. Med njimi sta vratarja Olimpije Luka Kolin in Lukaš Horak, ki je pred dnevi prejel slovensko državljanstvo. Na seznamu so štirje branilci Olimpije Aljoša Crnović, Jan Ćosić, Blaž Gregorc in Bine Mašič ter napadalci Miha Beričič, Rok Kapel, Marcel Mahkovec, Robert Sabolič, Nik Simšič, Jaka Sodja, kot edini član Jesenic pa je na seznamu tudi Jaka Šturm.

Omenjeni igralci se bodo reprezentanci, ki se bo v prihodnjem tednu pripravljala v Mariboru, pridružili v ponedeljek, iz HZS pa so še sporočili, da selektor izmed kandidatov za reprezentanco, ki imajo še klubske obveznosti, čaka le še na vratarja Gašperja Krošlja.

Slovenska reprezentanca je v okrnjeni sestavi 24. aprila na drugi pripravljalni tekmi v Mariboru izgubila s Poljsko z 1:2, pred tem je v Brunicu premagala Italijo s 4:2. Slovenci bodo pred SP igrali še tri tekme, zadnja domača bo 30. aprila z Dansko spet v Mariboru. Pred SP pa bosta na vrsti še tekmi z Madžarsko 2. maja v Budimpešti in 6. maja s Kazahstanom v Stockholmu.

Slovenija bo uvodni del SP igrala v predtekmovalni skupini A v Stockholmu, tekmeci bodo Avstrija, Finska, Francija, Kanada, Latvija, Slovaška in Švedska. V skupini B v danskem Herningu pa so Češka, Danska, Nemčija, Madžarska, Kazahstan, Norveška, Švica in ZDA.

Preberite še: